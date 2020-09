Cu câte voturi a recâştigat Mircia Gutău postul de primar la Râmnicu Vâlcea

Reţeta aceasta funcţionează de câţiva ani la Râmnicu Vâlcea, pentru că, aşa cum spun unii, nu contează nici cum, nici cu cât, ci doar că ai câştigat. Până la urmă, prin alegerea de a sta acasă, în ziua votului, peste 60.000 de vâlceni au decis în acest mod să acorde votul şi girul lor de încredere celui care va câştiga, indiferent cine va fi acesta.

Istoria se repetă

Comparând rezultatele din 2016 şi 2020, mai reiese că râmnicenii, într-un procent asemănător, votează împotriva lui Gutău, indiferent de partidul din partea căruia vine principalul oponent.

Situaţia arăta în felul următor în 2016:

Mircia Gutău - PER: 16.724 voturi

Romeo Rădulescu - PSD: 13.142 voturi

Iată, prin comparaţie, şi în 2020:



Mircia Gutău - PER: 16.009 voturi

Virgil Pîrvulescu - PNL: 11.752 voturi





Mircia Gutău a obţinut două mandate de primar din partea PDL, apoi, după problemele cu justiţia, a fost nevoit să demisioneze din partid în 2010. S-a înscris în UNPR, după ce a ieşit din închisoare, iar în 2016 şi-a depus adeziunea la PNL (care se unise între timp cu PDL). Numai că Vasile Blaga s-a opus candidaturii sale din partea PNL, motiv pentru care iniţial a vrut să candideze independent, dar s-a răzgândit şi a intrat în PER. Acum a obţinut al doilea mandat din partea PER şi al patrulea per total. Notorietatea de care se bucură în Vâlcea a mai adus în portofoliul PER încă alte patru primării din judeţ.