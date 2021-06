Victorie dulce-amară. Un viceprimar PNL a câştigat recunoaşterea funcţiei în instanţă, dar pactul PNL-USR s-a rupt

Viceprimarii PNL Virgil Pîrvulescu şi USRL PLUS Andrei Gheorghiu din Râmnicu Vâlcea - ruptura Alianţei pentru Râmnic Foto Adevărul

La Vâlcea alianţa PNL - USR - PLUS s-a rupt, iremediabil, chiar dacă liderii coaliţiei nu o recunosc făţiş.

Alegerile din 2020 la Primăria Râmnicu Vâlcea au fost câştigate de reprezentantul PER, controversatul Mircia Gutău aflat la al patrulea mandat, susţinut de PSD, iar Consiliul Local de către PNL - USR - PLUS, sub denumirea de „Alianţa pentru Râmnic” care a obţinut majoritatea (12/11 consilieri).

Alianţa a început să se fisureze la scurt timp după alegerea viceprimarilor, unul din partea PNL în persoana lui Virgil Pîrvulescu, altul din partea USR - PLUS - în persoana lui Andrei Gheorghiu (liderul USR Vâlcea).

Consilierii PER - PSD („Alianţa binelui”) au plecat din sala de şedinţe, în frunte cu primarul, în timpul alegerilor, invocând vicii de procedură, iar ulterior au atacat hotărârea de CL (Consiliu Local) în instanţă.

Între timp, USR - PLUS a schimbat „barca politică”, sub pretextul că nu poate vota „împotriva binelui general”, deşi până să ajungă în Consiliul Local, aceiaşi politicieni aveau cu totul alte convingeri expuse public, motiv pentru care au şi câştigat voturi importante la alegeri.

Şi tot între timp, luni, 31 mai, instanţa de judecată a Tribunalului Vâlcea a respins cererea de anulare a actului administrativ prin care s-a decis alegerea viceprimarilor, considerând-o neîntemeiată, dând astfel câştig de cauză lui Virgil Pîrvulescu şi Andrei Gheorghiu.

Procese pe bandă rulantă în CL, câştigate în prima instanţă

Este vorba însă despre o cauză pe fond, deci, nu despre o sentinţă definitivă. Contestatarii au dreptul ca în termen de 15 zile să facă recurs. Fapt ce probabil că se va şi întâmpla, chiar dacă instanţa i-a dat câştig de cauză lui Virgil Pîrvulescu inclusiv în procesul cu secretarul municipiului reşedinţă de judeţ, Ion Didoiu, care a refuzat să semneze hotărârea CL de alegere a viceprimarilor.

Dar şi în acest caz este vorba tot despre o sentinţă pe fond, care poate fi atacată cu un recurs.

Şi nu sunt singurele procese din Consiliul Local Râmnicu Vâlcea - instituţie care a funcţionat cu mari sincope încă de la început.

Spre exemplu, tot în instanţă, aceiaşi consilieri PER - PSD au solicitat suspendarea din funcţia de viceprimar a lui Virgil Pîrvulescu, şi în mod extrem de curios nu a fost acceptată solicitarea majorităţii consilierilor ca şedinţele de CL să fie ţinute în online, motiv pentru care s-a ajuns din nou în sala de judecată.

S-a câştigat şi acest proces de către un consilier PNL, iar acum recursul se află pe rolul Curţii de Apel Piteşti.

De asemenea, toate deciziile luate de majoritatea PNL - USR - PLUS au fost atacate în instanţă. În schimb, viceprimarul PNL a reuşit să-l oblige pe secretarul municipiului să treacă o parte din aceste decizii într-un registru special sau să le semneze (este vorba despre hotărârile CL din şedinţa din 26 noiembrie.

Mircia Gutău - primarul PER din Râmnicu Vâlcea Foto Adevărul

Calul troian din „Alianţa pentru Râmnic”

Despre ruptura politică dintre PNL şi USR - PLUS de la Vâlcea menţionăm că aceasta a început să se facă simţită în momentul în care cei trei consilieri locali USR - PLUS au început să se poziţioneze în favoarea planurilor colegilor de la PSD - PER. Drept recompensă, viceprimarului USR Andrei Gheorghiu i s-a alocat un alt birou, pe acelaşi palier cu cel al primarului (vezi şi „Războiul total între primar şi viceprimarii din Râmnicu Vâlcea”) şi i s-au delegat şi sarcini de către primar.

Astfel, s-a ajuns în situaţia ca cei trei consilieri USR - PLUS să fie acuzaţi că fac jocul primarului chiar şi când vine vorba despre teme aprig combătute până la alegeri, precum schema stufoasă a personalului din primărie sau gradul de îndatorare al municipiului.

Singurul care recunoaşte public ce se întâmplă cu pactul politic este viceprimarul PNL Virgil Pîrvulescu: „Din păcate, Alianţa pentru Râmnic, formată din consilierii locali PNL şi USR - PLUS nu mai funcţionează! Astăzi (31 mai - n.r.) foştii noştri colegi de la USR - PLUS au decis să voteze împotriva dezvoltării oraşului (în cadrul ultimei şedinţe de CL) şi s-au aliat cu consilierii PER şi PSD şi implicit cu primarul”, a declarat acesta pe pagina sa de socializare.

Pîrvulescu face referire la ultima hotărâre CL ca Municipiul să contracteze un nou împrumut, de 30 de milioane de lei, propus de primarul Mircia Gutău - susţinut de consilierii PER şi PSD, decizie votată şi de USR - PLUS. Practic aceasta a reprezentat „ultima picătură” în conflictele interne.

În timp ce liberalii susţin că banii se vor duce pe cheltuielile de administrare a Primăriei, edilul PER Mircia Gutău susţine că: „Nu e vorba de îndatorare. Orice stat modern aşa se dezvoltă. Asta înseamnă deschidere”. Banii ar reprezenta o linie de credit pentru studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice necesare atragerii unor fonduri europene.

Cu toate acestea, liderii politici nu recunosc franc ruptura alianţei. Cristian Buican, preşedintele PNL Vâlcea se mulţumeşte să întrebe retoric pe Facebook: „PER+PSD+USR, o nouă coaliţie în Râmnic?”

Tehnica struţului o aplică şi liderul USR, viceprimarul Andrei Gheorghiu, când declară: „N-aş putea spune că s-a rupt. Este un vot al consilierilor locali USR - PLUS pentru anumite proiecte în ideea de dezvoltare a oraşului. Vom vota întotdeauna astfel de proiecte favorabil. Asta nu înseamnă că suntem împotriva alianţei sau a proiectelor asumate în cadrul alianţei cu PNL. Cred că ar trebui să vorbim mai degrabă de deciziile birourilor conducerilor celor două partide”

Referitor la modul în care se raportează acum, faţă de ce spunea înainte de alegeri, Gheorghiu recunoaşte: „Nici eu nu sunt mulţumit şi am criticat atâţia ani modul în care se face administraţie sau modul de a suprapopula administraţia publică, poate că sunt multe lucruri care se pot îmbunătăţi şi acolo”.

În atare condiţii, USR - PLUS la Vâlcea este văzut mai degrabă ca un cal troian în „Alianţa pentru Râmnic”.

