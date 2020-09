Judeţul în care alianţa USR-PLUS a picat în cap. Pact după alegeri: „Nu vrem funcţii”

Este şi cazul Vâlcea. Anul trecut, în urma alegerilor europarlamentare, Râmnicu Vâlcea - cunoscut drept „oraşul lui Gutău” - era câştigat de USR - PLUS, o premieră în istoria recentă a politicii vâlcene. Noua formaţiune politică scotea, împreună cu cei de la PNL, judeţul de sub monopolul PSD.

Mai ales la nivel de reşedinţă de judeţ, la europarlamentare, USR-PLUS a întrecut partide istorice precum PSD şi PNL, obţinând cele mai multe voturi din partea vâlcenilor, iar la nivel de judeţ clasându-se pe locul III.

Un an mai târziu, la alegerile de duminică, la Vâlcea USR–PLUS a existat doar cu numele. Candidatul la funcţia de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, tânărul Andrei Gheorghiu a obţinut cu greutate puţin peste 2.500 de voturi. La europarlamentare, vâlcenii au acordat aceleiaşi formaţiuni politice peste 11.000 de voturi.

USR -PLUS nu a obţinut nici un post de primar în Vâlcea. A reuşit să obţină doar trei mandate de consilier local în Râmnicu Vâlcea, care îi va permite să facă jocurile politice în reşedinţa de judeţ.

Dacă Bucureştiul a fost câştigat graţie unei înţelegeri privind candidaturi comune la sectoarele Capitalei, care a avut loc între liderii PNL şi USR - PLUS, la Vâlcea, deşi au existat discuţii pe această temă, nu s-a putut ajunge la un numitor comun.

Zvonuri despre o posibilă alianţă pe această temă au circulat multă vreme. Informaţiile au fost infirmate însă chiar de către preşedintele USR - PLUS Vâlcea, Andrei Gheorghiu, care s-a arătat interesat să candideze el însuşi pentru funcţia de primar.

Cei de la USR-PLUS au motivat decizia de a nu se alia cu cei de la PNL prin trecutul politic al candidatului liberal: „Noi am fost consecvenţi mereu în declaraţii şi în acţiuni. Am anunţat de mult timp şi nu ne mai schimbăm acum părerea. USR nu va susţine niciodată un candidat care a fost promovat în funcţie şi susţinut în carieră de PSD – Dragnea – Dăncilă. Filiala judeţeană are autonomie şi nu ne va impune nimeni ceva. USR este un partid construit altfel”, declara Gheorghiu, unui reporter al publicaţiei locale Gazeta Vâlceană , în urmă cu o jumătate de an.