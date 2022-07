Petiţie pentru demolarea blocurilor periculoase. Soluţia aleasă de activişti pentru a trage un semnal de alarmă

Urmările furtunii din 4 iulie din Râmnicu Vâlcea Foto Vâlcea Verde

„Specialiştii au explicat clar că, atunci când se taie mai mult de o treime din coroană, arborii se simt atacaţi şi se apară lăsând să crească lăstari foarte rapid, cu o rezistenţă extrem de scăzută, având o slabă prindere de trunchi. Se prind mai de sus şi mai superficial de trunchi, motiv pentru care, la orice vijelie sau vânt puternic, riscul să se rupă creşte faţă de cel prezentat de o ramură obişnuită, care se dezvoltă în mai mulţi ani. Drept dovadă - efectele ultimei furtuni. Se vede foarte clar unde au fost toaletaţi arborii căzuţi în urma furtunii, pentru că este schimbată textura scoarţei”, a mai explicat iniţiatoarea petiţiei.

Lăstarii care cresc rapid şi bogat, o adevărată capcană

Sursa citată a mai menţionat că oamenii sunt tentaţi să creadă că lăstarii care cresc rapid şi lasă impresia unei coroane foarte bogate în realitate reprezintă un real pericol.





„Acum, după furtună, unii au spus că s-au rupt crengile pentru că nu am lăsat noi să fie toaletaţi arborii, alţii că dacă nu ar fi fost toaletaţi - dezastrul ar fi fost mai mare. Am combătut acest lucru prin mai multe postări în care am explicat că n-am fost niciodată împotriva toaletărilor, ci doar a intervenţiilor excesive care în final se dovedesc a fi un pericol în timp. Am explicat cât de păguboase sunt în realitate tăierile acelea în stil ”cuier”, care slăbesc de fapt rezistenţa arborilor şi favorizează accidentele! Riscul ca un arbore să cadă la furtună nu este niciodată zero. Dar, printr-un management profesionist, se poate diminua acest risc”, a mai explicat Simona Mir.

De asemenea, a menţionat şi cât de păguboase sunt foliile impermeabile de la baza arborilor din ţarcurile de panseluţe cu care sunt îngrădiţi copacii din Râmnicu Vâlcea: „Arborele nu mai poate beneficia de resurse vitale precum apa şi oxigenul. Va începe să se usuce. Şi la fel va păţi şi când se taie rădăcinile sale în timpul intervenţiilor la carosabil, când se lucrează la conducte şi aşa mai departe. Creşte în acest mod riscul de cădere şi arborii devin un pericol pentru bunuri şi oameni”, a mai menţionat reprezentanta societăţii civile, precizând că a postat fotografii cu astfel de copaci ( vezi GALERIA FOTO ) care au avut de suferit în timpul furtunii, tocmai pentru a dovedi cât de nocive pot fi deciziile autorităţilor.

Sancţiuni şi recunoaştere

Anul trecut, semnatara petiţiilor online, Simona Mir, a chemat la Vâlcea Garda Naţională de Mediu din cauza unor tăieri ilegale de arbori de pe domeniul public, după ce structura din teritoriu nu a reacţionat în nici un fel.

Pentru a căpăta cât mai multe cunoştinţe în domeniu, între timp, Simona Mir a absolvit şi un curs acreditat de arboricultură.

