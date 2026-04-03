„Cu toții știam”. Acuzații tulburătoare la Colegiul Național Dinu Lipatti: Un profesor care ar fi abuzat sexual o elevă de 13 ani, în 2011, predă și acum

Sunt acuzații tulburătoare la Colegiul Național de Arte ,,Dinu Lipatti” din București. După ce o fostă elevă a povestit că un profesor a întreținut relații sexuale cu ea în sala de clasă, pe când avea doar 13 ani, apar și alte voci care acuză comportamentul bărbatului. ,,Una dintre colegele mele de clasă s-a mutat brusc din liceu. Țin minte că mi-a spus că profesorul de percuție, după ce îi oferise o perioadă meditații gratuite, i-a spus că este suficient de mare încât să îl <<plătească în natură>>” - este doar una dintre mărturii. Profesorul predă și în prezent la Dinu Lipatti. Am contactat instituția pentru un punct de vedere, dar nu am primit niciunul. Inspectoratul Școlar al Muncipiului București a declarat, la solicitarea Adevărul cu privire la o reacție, că a decis trimiterea unei echipe de control la colegiu.

Ce acuzații se aduc

,,Astăzi vreau să fac un apel către foștii mei colegi de liceu, cei care au studiat alături de mine la Colegiul Național „Dinu Lipatti” din București, precum și către foștii mei profesori care poate au știut și nu au avut curajul să zică ceva". Așa începe postarea de pe Facebook a Sânzianei Cristina Dobrovicescu. La mai mulți ani de la terminarea liceului, timp în care povestește că s-a gândit de multe ori la cele întâmplate, femeia și-a găsit curajul să vorbească.

,,Sunt sigură că toți vă amintiți că exista ceva ce cu toții știam, dar despre care nu vorbeam niciodată: clasa de percuție. Era ca un elefant în cameră. Și totuși, ceva se întâmpla. Nu că ar fi fost unica situație în care un profesor se afișa cu o elevă. Mai ales dacă ea avea 18 ani, profesorii faceau relatiile de obicei publice. Dar la clasa de percuție era ceva mult mai sumbru. Singurul avertisment pe care l-am primit a fost ”să te ferești”, și m-am ferit de omul spân, la fel cum zice și povestea, până am terminat liceul. Nu toate am fost însă la fel de norocoase. În jurul anului 2010 (aveam 16 ani), una dintre colegele mele de clasă s-a mutat brusc din liceu. Țin minte că mi-a spus că profesorul de percuție, după ce îi oferise o perioadă meditații gratuite, i-a spus că este suficient de mare încât să îl „plătească în natură”. Mama ei a mers la director să facă o plângere, însă nu a fost crezută, așa că și-a mutat imediat copilul din liceu", a scris Sânziana.

Aceasta relatează și că în liceu se vorbea și despre relația abuzivă a profesorului cu o elevă de clasa a VI-a.

,,Noi eram deja la liceu, ea era mică, în clasa a VI-a, iar profesorul de percuție părea să aibă o atenție deosebită față de ea. Nu, nu îi făcea nimic în mod vizibil în fața noastră, dar din felul în care se uita și se purta în preajma ei, era evident că ceva nu e bine. Era izolată de colegi, iar lui îi sclipeau ochii când era lângă ea. Lumea vorbea. În șoaptă, dar vorbea. (...) Povestea Alexandrei nu era niciodată rostită tare, pecetluită fiind să nu părăsească pereții liceului vreodată.(...) Ei spun că nu este adevărat, că el nu a avut plângeri, că nimeni nu știa. Eu știu că se știa. Știu că au mai fost plângeri. Stiu ca au mai fost victime. Nu știu dacă celelalte fete vor avea puterea să vorbească, însă pe Alexandra eu o cred. Știu că spune adevărul. Și cred că dreptatea pentru ea ar însemna o victorie pentru noi toți, pentru toți cei care ne-am dus în tăcere crucea în acel liceu".

Fosta elevă a colegiului spune că s-a decis să vorbească după ce a văzut pe internet un interviu recent cu Alexandra, acum ajunsă la maturitate, în care povestea prin ce a trecut.

Alexandra Matei: Primul contact sexual a fost la 13 ani, în școală

În interviul acordat emisiunii online ,,În oglindă”, la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, Alexandra Matei povestea că profesorul a început grooming-ul (termen folosit pentru a descrie modul în care oamenii care doresc să abuzeze sexual copii și tineri se apropie de ei) când avea 12 ani și era clasa a VI-a. Bărbatul avea 34 de ani atunci.

,,Și-a cerut scuze anticipat, în cazul în care mă va pupa vreodată pe buze, înseamnă că nu s-a mai putut abține. Astea au fost cuvintele lui de atunci. (...) Eu eram foarte confuză. Aveam 12 ani și jumătate atunci. Vorbim de anul 2010. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Nu știam dacă să îmi fie frică, nu știam dacă să spun cuiva. Nu voiam să îngrijorez degeaba părinții.

Și treceau săptămânile în care nu făcea nimic. Și după iar făcea. Cumva mintea mea să zică <<Nu e niciun pericol, că a mai făcut asta și nu s-a întâmplat nimic>>. Și treceau săptămâni și luni. În vara următoare a încercat să mă sărute. Și îmi zicea să îi spun că îl iubesc. Mă lasă în pace, vedea că nu sunt pregătită și că dacă forțează cumva nota există riscul să scap cumva sau să fac vreun gest să îl demasc și mă lăsa în pace câteva luni. A stat și a lucrat la mine mai bine de un an, până să ajungă la actul sexual".

Primul act sexual, a spus Alexandra, a avut loc un an mai târziu, pe când avea 13 ani.

,,S-a întâmplat în școală. Pe 12 decembrie 2011. (...) Orele de instrument se țin 1 la 1, iar sălile de percuție erau undeva într-un demisol. Deci era locul perfect și pretextul perfect".

Lucrurile nu s-ar fi oprit acolo. Tânăra a povestit că relațiile sexuale au continuat.

,,Au fost și patru întreruperi de sarcină în anii aceia. (...) Prima a fost la 14 ani".

Au urmat ani întregi de abuz fizic și sexual, iar profesorul a manipulat-o psihic să continue lucrurile, acuză Alexandra: ,,Îmi spunea că eu îmi doresc să fiu mamă și s-a asigurat că în momentul în care termin liceul sunt însărcinată".

Așa a ajuns să se căsătorească cu el, după ce a devenit majoră. Șapte ani mai târziu a divorțat și a hotărât să povestească lucrurile. A făcut și o plângere penală, la poliția sectorului 4.

În cadrul aceleiași emisiuni online în care a vorbit Alexandra, bărbatul a negat acuzațiile. ,,Ne-am cuplat cu foarte puțin timp înainte să dea Bac-ul. (...) Am fost o dată cu ea la întrerupere de sarcină când era minoră, îi era frică de familie și era plânsă toată, nu știu cu cine rămăsese", a spus acesta.

Conducerea liceului nu a oferit niciun punct de vedere

Profesorul vizat de acuzații predă în continuare la Colegiul Național ,,Dinu Lipatti". Am vrut să luăm legătură cu conducerea instituției, pentru un punct de vedere. Redăm mai jos conversația cu una dintre angajatele liceului.

,,Secretară Colegiul ,,Dinu Lipatti": Deocamdată doamna director este într-o ședință de consiliu de administrație.

Reporter Adevărul: Când se termină?

Secretară: Nu am de unde să știu. Cu ce vă pot ajuta?

Reporter: Aș vrea mai multe informații despre profesorul I.P., dacă este în continuare angajat al liceului.

Secretară: Aceste detalii nu pot să vi le dau eu, doamna secretară-șef este în concediu. Încercați să sunați mai târziu".

Reprezentanții instituției nu au mai răspuns la niciun apel telefonic. Colegiul Național de Arte ,,Dinu Lipatti" este cea mai cunoscută instituție de învățământ de acest fel din țară și are elevi începând de la clasa pregătitoare.

ISMB trimite abia acum echipa de control la Dinu Lipatti

Am cerut un punct și de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Instituția anunță că va începe o anchetă.

,,În urma informațiilor apărute în spațiul public, provenind din declarațiile unei foste eleve a Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti”, Sector 4, referitoare la posibile situații de abuz, indicând comportamentul neadecvat al unui cadru didactic, Inspectoratul Școlar al Municipiului București s-a autosesizat și a dispus constituirea, în regim de urgență, a unei echipe de control. Verificările vizează modul de gestionare a situațiilor semnalate, precum și respectarea cadrului legal și a procedurilor privind protecția elevilor. În urma acestora va fi întocmit un raport care va cuprinde concluziile, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun".

Apar și alte mărturii

Între timp, pe rețelele sociale, tot mai multe tinere confirmă spusele Alexandrei Matei și vorbesc și despre alte cazuri.

,,Eu eram în clasa a VIII-a când am aflat de „relația” Alexandrei cu așa-zisul domn profesor. Alexandra era în clasa a VII-a, o fată tăcută, timidă și foarte respectuoasă. Toți colegii mei știau de această relație, ba chiar și unii profesori. Îmi amintesc că eram în clasa a IX-a (sper să nu greșesc) când o colegă mi-a spus că Alexandra a făcut avort";

,,Am urmărit interviul Alexandrei și recunosc toate procedurile, obligarea de a face meditații, obligarea de supunere lui și așa maj departe pe scurt nu puteai să reziști în secția de percuție și să avansezi ca profesie dacă nu făceai ce spunea! Ne obliga să îi luăm până și cafeaua și ziarul dimineață! Am făcut meditații cu el un an și câtva luni și după din neputința financiară părinții mei au hotărât să ne oprim, iar de atunci orele de instrument au devenit un calvar pentru mine . Până în clasa 10 semestrul 2 când nu am mai rezistat și m-am mutat";

,,În afară de clasa de percuție, ar mai fi clasa de flaut. Nu dau nume, dar da, despre „senior” vorbesc. Mi-a povestit o prietenă care, de scârbă că i-a pus mâna pe sâni, încolțind-o în sală la oră, nu numai că a plecat din liceu, ba chiar din țară".