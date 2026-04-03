Horoscop sâmbătă, 4 aprilie. Norocul le surâde Capricornilor, dar le întoarce spatele Racilor

Lorina, astrologul Click, avertizează că atitudinea și alegerile fiecărui nativ pot aduce armonie sau tensiune în relații, iar prudența în deciziile practice este esențială sâmbătă, 4 aprilie.

Berbec

Iubire - Cereți sprijin prietenilor apropiați pentru a vă fi alături și atunci când vreți doar să stați în liniște.

Sănătate - Nu faceți mișcare sau meditație cu gândul de a vedea rezultate imediate și concrete. Starea de bine e răspunsul.

Bani - Fiți prezenți! Nu scoateți bani din buzunar fără să verificați eticheta cu prețul și chitanțele.

Taur

Iubire - Vă preocupă mai mult curățenia din casă, iar cei din jur trebuie să aleagă un moment mai potrivit pentru a petrece timp cu voi.

Sănătate - Vă încărcați cu energie prin activități comune cu membrii familiei. Implicați-i activ în sarcinile cotidiene.

Bani - Ce pare nesemnificativ poate deveni esențial dacă e pierdut din vedere.

Gemeni

Iubire - Folosiți cu grijă cuvintele. Cei dragi sunt hipersensibili și au reacții neașteptate.

Sănătate - Nu vă îmbolnăviți ușor, dar imunitatea nu e pentru întotdeauna. Încercați să o mențineți.

Bani - Faceți donații. În loc să cheltuiți pentru voi, e momentul să împărtășiți din ce aveți.

Rac

Iubire - Vi se reproșează egoismul. Faceți abstracție de opiniile celor din afara căminului și puneți-vă pe primul plan.

Sănătate - Combinațiile alimentare extravagante vă provoacă disconfort. Gustați din toate câte puțin.

Bani - Creați conflicte spontane când aduceți banii comuni în discuție. Folosiți-vă doar de contul privat.

Leu

Iubire - Ceilalți pot avea un efect răscolitor asupra voastră. Nu căutați să interpretați, rămâneți calm și cereți explicații la afirmațiile îndoielnice.

Sănătate - Stabiliți mici recompense după fiecare lucru bifat pe lista de activități. Sunteți dinamic și energic.

Bani - Puteți contracta un împrumut dacă ați ajuns la concluzia că e necesar. Alegeți însă varianta minimă la sumă.

Fecioară

Iubire - Dacă vreți să renunțați la proiecte comune, fiți diplomat.

Sănătate - Stați mai liniștit. Agitația nu vă ajută și dacă vedeți că lucrurile nu ies cum vreți, nu vă forțați.

Bani - Alegeți ceva care să vă scoată din rutină, vedeți un film sau răsfoiți articole despre animale.

Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.