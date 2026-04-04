Pelerinaj de Florii în Bucureşti. Imagini cu procesiunea care a adunat credincioșii pe străzile Capitalei

Ierarhi, preoţi, monahi şi credincioşi mireni din Capitală şi din judeţul Ilfov au participat, sâmbătă, la Pelerinajul de Florii organizat de Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor.

Manifestarea a început la Catedrala Națională, unde, după slujba Vecerniei, au fost sfințite ramurile de salcie distribuite participanților. În jurul orei 16:15, coloana de pelerini a pornit pe un traseu simbolic prin centrul orașului, pe următorul traseu: Strada Izvor, Paraclisul Catedralei Naţionale (prima oprire), Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertăţii, Piaţa Constituţiei, Bulevardul Unirii, Piaţa Unirii (latura de vest), Crucea brâncovenească (a doua oprire), Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală, scrie Agerpres.

În jurul orei 17:40, participanții au ajuns la Catedrala Patriarhală, unde au fost întâmpinați de Patriarhul Daniel. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a rostit rugăciunea de binecuvântare, marcând astfel încheierea procesiunii dedicate intrării Domnului în Ierusalim.

Credincioşii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc duminică Intrarea Domnului în Ierusalim - Floriile.

Potrivit tradiţiei Bisericii, Intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim este singurul moment din viaţa Sa pământească în care a acceptat să fie aclamat ca Împărat. De data aceasta, îşi pregăteşte singur intrarea, conform profeţiilor din Vechiul Testament, ca să fie recunoscut după lege că este Mesia, Mântuitorul lumii. Poporul îl întâmpină pe Iisus cu ramuri de finic şi de măslin, strigând: "Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului". Prin aceste cuvinte, oamenii simţeau că însuşi Dumnezeu a venit în lume pentru a aduce mântuirea ei. Intrând ca Împărat în Ierusalim, Iisus anticipează biruinţa Sa apropiată asupra morţii, ca şi biruinţa întregii omeniri pe care o purta în Sine.

De Florii, oamenii merg la biserică pentru a sfinţi crenguţe de salcie pe care le pun la geamuri, la uşi sau la porţi. În unele părţi ale ţării, locuitorii de la sate se încing cu ramurile de salcie peste mijloc. Credinţa spune că acest ritual îi apără de boli şi îi face mai robuşti. De asemenea, apără casa de rele şi o protejează de evenimente neplăcute.

Ramurile de salcie care se împart în biserică în ziua de Florii simbolizează ramurile de finic cu care l-au întâmpinat mulţimile în Ierusalim pe Iisus.

Cu ziua de Florii începe ultima săptămână a Postului Paştilor, numită Săptămâna Patimilor, în care creştinii se pregătesc să întâmpine marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.