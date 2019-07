Născută în Polonia, adoptată în Italia, îşi caută familia biologică din România: „Vă rog să mă ajutaţi să-i găsesc!“

Alexandra Elena este numele ei şi a fost născută în urmă cu 29 de ani în Varşovia - Polonia.





Provenind dintr-o familie numeroasă, cu cel puţin nouă copii, în copilărie a fost dată la un Centru de Plasament din Râmnicu Vâlcea, de unde a fost adoptată la vârsta de 10 ani, în Italia. Îşi aminteşte numele părinţilor biologici, al unora dintre fraţi, fiind pregătită acum să-i reîntâlnească.





Ea s-a adresat comunităţii The never forgotten children of Romania , care i-a publicat anunţul, luni, 8 iulie. În urma reacţiilor rapide, din mediul online, la nici o zi de la postarea anunţului, pe platformă apare şi anunţul că familia a fost găsită şi reunită „#familyFOUNDandREUNITED”.

„Mă numesc Alexandra Elena, am 29 de ani şi sunt născută în Polonia, la Varşovia. Mama mea biologică se numea Miculescu Constanţa, iar tatăl biologic Alexandru Adrian. Amândoi ar avea azi în jur de 60 de ani. Ştiu că mai am opt fraţi şi surori.





Îmi aduc aminte că sora mea cea mai mare se numeşte Diana, are în jur de 35 de ani, iar un frate Alexandru. Cei mai mici fraţi ai noştri sunt gemeni. Am fost adoptată în Italia la vârsta de 10 ani şi jumătate, în anul 2001. Până la această vârstă am locuit la Centrul de copiii Ostroveni din Râmnicu Vâlcea.





Sunt în căutarea întregii mele familii, părinţii, fraţii şi surori. Îmi doresc foarte mult să îi regăsesc, să îmi construiesc cu ajutorul lor povestea şi să îi îmbrăţişez cu drag.





Dacă cineva îmi cunoaşte familia, vă rog să mă ajutaţi să-i găsesc. Ar însemna foarte mult pentru mine. Vă doresc numai mult bine şi toate dorinţele împlinite, aşa cum sper că se va întâmpla şi pentru mine!”, suna anunţul din postare.





Publicat pe 8 iulie, distribuit de peste 500 de ori, a primit sute de comentarii, unele de la persoane care susţineau că fac parte din familie sau că-i cunosc pe membrii acesteia.

