Imagini spectaculoase surprinse cu drona pe cele mai frumoase trasee de iarnă din Carpaţi FOTO VIDEO

Pătrunsa şi Pahomie mai sunt cunoscute drept „Meteorele” României, pentru că la fel ca suratele lor din Grecia se află pe munte / stânci.

În PN Buila Vânturariţa se poate ajunge însă şi prin alte localităţi de la baza munţilor, precum Bărbăteşti sau Costeşti, dar ascensiunea pe munte din aceste zone este mai anevoioasă, dar şi mai specială.

Alături de localităţile care îl înconjoară, parcul face parte din Oltenia de Sub Munte - Geoparc Aspirant UNESCO, după modelul altora din ţara noastră care urmăresc să pună în valoarea tot ce are mai de preţ zona şi locuitorii săi. Geoparcul aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte, care are ca limite, deocamdată, graniţele a şase localităţi vâlcene, din creasta Căpăţânilor, până pe la DN 67. Proiectul e doar în Vâlcea fiind un proiect al Asociaţiei Kogayon şi al partenerilor săi. Alte informaţii despre limitele geoparcului şi nu numai se pot găsi AICI . În ciuda denumirii, PN Buila - Vânturariţa se află chiar în mijlocul geoparcului, întrucât comunităţile de la baza munţilor sunt proprietare pe mare parte din aceste zone montane.