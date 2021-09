Condiţiile inumane din prima zi de şcoală a unor copii cu sindrom Down şi autism. Minunea din a treia zi FOTO

Este vorba despre şase copii cu autism şi sindrom Down, de clasa a IX-a, care urmau să înveţe într-o clădire aparţinând Primăriei Râmnicu Vâlcea, aflată în administrarea Liceului Forestier.

Şcoala specială îşi desfăşoară activitatea de 15 ani în clădirea veche de peste jumătate de secol, în care pe vremuri au funcţionat atelierele Forestierului. Un spaţiu pe care liceul nu-l mai foloseşte, întrucât elevii săi fac practică la agenţii economici, dar care a fost transformat în săli de clasă pentru copiii cu nevoi speciale.

Între timp, numărul copiilor a crescut, motiv pentru care anul acesta a mai fost nevoie de încă o clasă. S-a sperat că se va găsi un alt spaţiu şi prin urmare nu s-a luat nici o măsură cu soluţia existentă, motiv pentru care prima zi de şcoală i-a găsit pe noii elevi într-o clasă insalubră, cu bănci vechi şi rupte, încălzire la reşou, pereţi decojiţi, instalaţii ruginite, grup sanitar mizer, utilaje de pe vremuri demult apuse etc.

Şocaţi, părinţii au imortalizat imaginile şi au început să ceară explicaţii: „Nu ştiam ce să fac, să plâng sau să râd cu amărăciune. Nu este posibil aşa ceva. Este bătaie de joc. Vreau să îmi trimit copilul la şcoală în condiţii decente. Ştiu că nu o să facă performanţă, însă şi copiii speciali au dreptul să înveţe atât cât pot ei.”

Administratorul public al judeţului, Adrian Mihăilă, a explicat pentru „Adevărul”: „Noi doar finanţăm învăţământul special. El este manageriat de către Inspectoratul Şcolar. Am aflat despre această situaţie, cu spaţiul impropriu din acel atelier de tâmplărie, în prima zi de şcoală. Am intervenit imediat, fiind finanţatorii. S-a igienizat spaţiul, s-a pus parchet, s-au făcut nişte investiţii pentru a aduce spaţiul pentru a fi propriu procesului de educaţie. Chiar dacă, hai să zicem aşa, nu era în sarcina noastră. Totuşi, nu putem să ne dăm la o parte”.

În plus, administratorul public ne-a adus la cunoştinţă faptul că s-au alocat de către Consiliul Judeţean Vâlcea 149.000 de lei pentru studii care urmăresc modul în care o clădire din patrimoniul DGASPC – Centrul Andreea din Ostroveni (Râmnicu Vâlcea – n.r.) – poate fi transformată pentru învăţământul special.

„Am fost acolo cu conducerea şcolii şi doi profesori pe post de consultanţi. Spaţiul este suficient, doar că nu este împărţit corespunzător, pentru că a avut o altă destinaţie. Avem intenţie să transformăm această clădire, să aibă o destinaţie fixă, în aşa fel încât copiii să nu se mai mute de colo – colo, inclusiv copiii din Copăcelu”, a mai spus Adrian Mihăilă.

Acesta a pomenit şi despre întâlnirile pe care reprezentanţii CJ le-au avut la Prefectură cu Inspectoratul Şcolar, pentru a găsi împreună alte spaţii propice.

„N-am reuşit să le identificăm până acum, ca să-i şi mutăm din acest an. Şi atunci, am decis să găsim varianta de a funcţiona cât de cât decent, indiferent de atribuţiile pe care le avem fiecare. Singura sincopă din punctul meu de vedere este că nu am ştiut din vreme cum arată atelierul respectiv. Că dacă ştiam, ce s-a făcut de luni până azi (13 – 15 septembrie – n.r.) se putea face şi înainte. N-am ştiut. Nu mai vreau să caut vinovaţi. Nu mai contează. Important este că ne-am mişcat”, a mai precizat administratorul public al judeţului.