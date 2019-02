Un bărbat a venit la spital să ceară scuze după ce a urlat la medici că refuză să-i trateze copilul: „Mi-a fost frică! Plătesc până la ultimul leu“

La aproape trei luni de la scandalul provocat în camera de primiri urgenţe a spitalului din Vălenii de Munte, bărbatul care a distrus mai multe obiecte de mobilier, dar şi una dintre uşile liftului, a venit să-şi ceară scuze pentru comportamentul său.

Odată cu scuzele, bărbatul a promis că va achita din propriul buzunar costul reparaţiilor, în valoare de aproximativ 2.000 de lei.

Nu este clar dacă gestul de a-şi cere scuze a venit din proprie iniţiativă sau doar de teama plângerii penale pe care spitalul a înaintat-o Poliţiei.

”Noi am înaintat plângerea la Poliţie în care am cerut daune materiale în valoare de 2.000 de lei şi daune pentru prejudiciul de imagine produs în valoare de 7.000 de lei. Am înţeles că domnul intenţionează să vină să-şi ceară scuze şi să plătească 2.000 de lei pentru distrugerile produse în holul spitalului. În acest condiţii, spitalul este de acord să retragă plângerea”, a declarat Marian Nicolae, directorul Spitalului din Vălenii de Munte.

Scandalul produs în spitalul din Vălenii de Munte a avut loc în data de 1 decembrie, anul trecut. Atunci mai multe persoane şi-au ieşit din fire apreciind că medicii nu vor să acorde îngrijiri medicale unui copil în vârstă de un an care suferise mai multe arsuri pe corp. Supărat că medicul întârzie la tratament, tatăl copilului a luat o targă şi a început să lovească cu ea în uşa unui lift.

Bărbatul care a provocat scandalul susţine că va plăti stricăciunile integral

Tatăl copilului a precizat că a reacţionat ”la nervi, pentru că mi-a fost frică să nu se întâmple ceva foarte grav. De felul meu nu sunt aşa vulcanic. Chiar nu am vrut să se întâmple aşa, mi-a fost frică pentru copil”, a declarat bărbatul.

”Au distrus au aruncat cu obiecte din spital au lovit cu picioarele în uşi şi au fost extrem de violenţi şi verbal chiar au agresat un paznic al nostru, care a fost împins şi chiar au intrat în cabinet peste domnul doctor de la camera de gardă interne”, declara în decembrie managerul spitalului din Văleni.

La momentul respectiv, conducerea spitalului a precizat că în 18 minute de la sosirea la unitatea de primiri urgenţe, a fost solicitată o ambulanţă pentru micul pacient care a fost transportat la un al spital din Ploieşti care putea să-i asigure tratamentul necesar rănilor suferite.

Toţi cei cinci participanţi la scandal au fost sancţionaţi de Poliţie cu amendă pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice.



Copilul, care suferise arsuri pe o suprafaţă de 25% din corp, a ajuns în cele din urmă la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, pentru că una dintre arsurile mai grave era în zona ochiului. În prezent, starea copilului este una bună şi s-a recuperat rapid, după cum a precizat tatăl.

Spitalul din Vălenii de Munte a fost recent renovat, iar pentru echipamentele medicale, mobilier şi reparaţii, s-a investit o sumă de 800.000 de lei.

