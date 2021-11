Primar din Argeş, trimis în judecată la un an după ce a fost prins la volanul unui camion cu lemne furate

Judecătoria Curtea de Argeş a înregistrat în cursul acestei luni dosarul 3134/216/2021, care are ca obiect "Infracţiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008)", dosar în care primarul comunei Vlădeşti, Cristian Dică Hristu, are calitatea de inculpat, dar şi un dosar asociat, care are ca obiect măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară, în care edilul are aceeaşi calitate.



Prins cu peste 38 de metri cubi de lemne fără documente legale de provenienţă

Cristian Dică Hristu a fost trimis în judecată la un an după ce a fost prins de către poliţiştii de la Combaterea Delictelor Silvice în localitatea Corbi din judeţul Argeş în timp ce transporta 38,73 de metri cubi de material lemnos, fără documente legale de provenienţă.





Cristian Dică Hristu conducea atunci un ansamblu auto format din autoutilitară cu macara şi remorcă, în condiţiile în care, potrivit legii, transportul, în volum de peste 10 metri cubi de lemn, neînsoţit de documentele specifice de transport, constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă sau cu închisoare de la 6 luni la un an şi cu confiscarea materialelor lemnoase care fac obiectul transportului.

Edilul explica atunci că s-a aflat la volanul camionului deoarece firma soţiei lui, pentru care avea loc transportul, nu avea un şofer disponibil.

Primarul s-a ales cu dosar penal, iar materialul lemnos a fost confiscat şi predat Ocolului Silvic Domneşti. La fel şi maşina folosită.

Oamenii legii au verificat ulterior şi firma soţiei unde, de asemenea au descoperit nereguli şi au aplicat amenzi.

Pentru unul dintre dosarele în care Cristian Dică Hristu e inculpat, primul termen stabilit de Judecătoria Curtea de Argeş este în ianuarie 2022. În celălalt, instanţa n-a fixat un termen.

