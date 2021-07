Numire controversată la Protecţia Copilului Argeş. Noua directoare a fost acum câţiva ani în centrul unui scandal legat de gestiunea banilor unui spital

Numirea Tatianei Eftime a fost făcută de către Ion Mînzînă, preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, cel care deţine şi funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene a PSD.

„În decizia de numirea a doamnei Tatiana Eftime ca director general a contat şi faptul că are experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare europeană, are o vechime în administraţie de 30 de ani şi cunoaşte sistemul de protecţie socială”, spune Ion Mînzînă.

În septembrie 2016, Tatiana Eftime, membră PSD de mulţi ani, şi-a dat demisia din funcţia de manager al Spitalului de Pediatrie din Piteşti după ce în presa locală din Argeş a ieşit la iveală faptul că aceasta şi-a cumpărat un smartphone de peste 3.000 de lei din sponsorizările şi donaţiile primite de spital pentru a-şi supraveghea subordonaţii.

Iată cum justifica acum cinci ani Tatiana Eftime pentru presa locală din Argeş achiziţionarea telefonului scump: „Am vrut un telefon mobil care să aibă o memorie mare. Am solicitat smartphone în care eu să pot vedea imaginile de pe camerele de supraveghere de la Spitalul de Pediatrie din Piteşti. Nu este normal să le aibă managerul? Mai vreau şi eu să aflu ce se întâmplă prin spital. Nu am timp să mă uit. Acum că ştiu că sunt camerele pe telefon îi mai disciplinez puţin pe angajaţii spitalului. Am cerut decât ca telefonul mobil să aibă memorie. Eu nici nu mă pricep pe partea tehnică”.

La scurt timp după această declaraţie, în toamna lui 2016, Tatiana Eftime şi-a dat demisia.



Cu câteva săptămâni înainte să demisioneze, în vara lui 2016, Tatiana Eftime participase timp de opt zile la un curs antistres într-un resort de patru stele de la Murighiol, în Delta Dunării, deplasarea, cursul, cazarea şi cele trei mese pe zi fiind suportate de la bugetul Consiliului Judeţean Argeş.

