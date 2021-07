Noua viaţă a lui Bodo de la Proconsul. S-a retras la ţară şi a creat cu soţia în fosta discotecă un atelier de joacă pentru copii

Ideea de a se retrage la ţară a venit pentru Bogdan Marin (Bodo), solistul trupei Proconsul, şi pentru soţia sa în timpul pandemiei. Bodo şi soţia lui Loredana, aveau o casă mică de vacanţă la Dobreşti, o comună din Argeş, situată la 40 kilometri de Piteşti. De acolo este tatăl Loredanei, iar după 30 de ani, Loredana Marin s-a reîntâlnit cu o prietenă din copilărie cu care a înnodat firul prieteniei. Şi soţii lor au devenit prieteni, astfel că într-o zi Loredana şi Bodo au fost invitaţi la Dobreşti. Zona le-a plăcut foarte mult şi aşa s-a născut dorinţa de a cumpăra o casă acolo.

„Bucureşteni fiind, când am dat noi de gustul libertăţii, am decis să rămânem definitiv în Dobreşti-Argeş. Dar nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor, ci am decis sa ieşim din casă şi să facem lucruri bune pentru comunitate, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. Am închiriat fosta discotecă din sat şi am transformat-o în atelier de joacă. Învăţam copiii să fie adulţi responsabili. Învaţă să gătească, să dăruiască, să lege prietenii sănătoase, să fie altruişti, să-şi onoreze părinţii etc. Formăm caractere integre, acesta este motto-ul nostru. A fost Dumnezeu cu noi, că prea s-au legat toate“, a istorisit Loredana.

Bodo este foarte mândru de noul său proiect, de suflet. Alături de muzică, credinţa este unul dintre pilonii familiei sale. „Nu aş fi putut face nimic fără ajutorul lui Dumnezeu şi al celor care au crezut în proiect. Sper să aibă viaţă lungă Atelierul de Joacă, să vină aici copii veseli şi dornici de prieteni“, spune muzicianul.

La activităţi participă în total 60 de copii FOTO: Loredana Marin

„Acasă“ e la Dobreşti

Soţii Marin nu mai stau în Bucureşti din martie 2020. La un an de la mutarea la Dobreşti, au reuşit să transforme fosta discotecă în Atelier de Joacă, pe care l-au deschis în martie a.c. Proiectul de design a fost făcut pro bono de Andreea Mărgineanu, soţia cântăreţului Mihai Mărgineanu.

Micuţii vin cu drag şi la orele de pictură FOTO: Loredana Marin

„Vedeam în sat foarte puţini copii pe stradă, m-am gândit că probabil stau în case pe telefoane sau pe tablete şi m-am gândit să fac lucruri frumoase pentru ei. Copii minunaţi sunt în fiecare loc de pe lumea asta, însă în destule cazuri ei nu sunt motivaţi. Şi dacă tot ne mutaserăm la Dobreşti, ne-am gândit să facem ceva pentru copiii de acolo. Însă nu mă aşteptam ca proiectul să ia o asemenea amploare“, mărturiseşte Loredana Marin.

Iniţial, proiectul a început cu două fetiţe ce veneau acasă la familia Marin, unde Loredana meşterea cu ele diferite obiecte. Acum sunt nu mai puţin de 60 de copii, de până la 15 ani, implicaţi în diferite activităţi.

Cum sunt motivaţi copiii să citească

În general, atelierul funcţionează de trei ori pe săptămână: marţea, joia şi câteodată sâmbăta. Marţea şi joia, copiii sunt împărţiţi pe vârste, maximum 10 copii într-o grupă. Loredana îşi alege o temă cu câteva zile înainte şi se pregăteşte foarte bine pe acel subiect. „Mă mulez după nevoile copiilor. De exemplu, ca să îi motivez să citească am creat un proiect prin care fiecare copil şi-a ales câte 10 cărţi din biblioteca Atelierului şi la sfârşit copiii au primit premii, de la căşti până la portofele“, precizează Loredana Marin.

În fiecare joi, ea alege un film cu mesaj educativ, iar la sfârşitul filmului le pune întrebări copiilor: „Iar această interacţiune contribuie la formarea caracterului lor. Copiii pleacă cu întrebări după ce văd un film”.

Loredana Marin lucrând la renovarea spaţiului FOTO: arhiva personală

Câteodată sunt chemaţi profesionişti din comunitate să le vorbească celor mici. Într-o zi a venit medicul veterinar de la Dobreşti, iar în altă zi a fost chemat un medic stomatolog pentru a le spune copiilor cât de importantă este păstrarea igienei dentare.

La cât s-a ridicat investiţia

De când s-a deschis Atelierul de Joacă, copiilor nu li s-a perceput vreo taxă. Loredana face inclusiv lecţii cu copiii din comună. „Nu duc lipsă de materiale didactice, pentru că oamenii donează foarte des. Supravieţuim din donaţii. Însă avem de plătit o chirie şi utilităţile. Până acum nu am luat vreun ban copiilor. Mă gândesc totuşi la o taxă lunară modică, de 20 de lei pe lună, poate din această toamnă“, a afirmat Loredana Marin.

Lucrările pentru amenajarea spaţiului au durat în total şase luni. În acest proiect familia Marin a investit şi bani personali. Investiţia totală s-a ridicat la aproximativ 20.000 de euro. „Au fost şi oameni care ne-au ajutat mult cu materiale, cu termopane sau mobilier“, este recunoscătoare Loredana.

Bodo a realizat în totalitate scena, pentru că este foarte priceput şi pe partea de bricolaj – îl laudă soţia. Şi cine ştie, un artist ca Bodo s-ar putea naşte chiar aici, în Atelierul de Joacă din Dobreşti.

De câţiva ani, familia Marin s-a întregit cu doi copii, Daniel (8 ani) şi Filip (9 ani), adoptaţi de mici dintr-un centru de plasament. Bodo, Loredana, Daniel şi Filip se simt fantastic la Dobreşti. În orice vacanţă ar merge, tot ce îşi doresc este să se întoarcă aici. „Este pur şi simplu o altă legătură cu comunitatea, cu vecinii. Nu este agitaţia de la Bucureşti. Iar noi nu suntem nişte oameni mondeni. Iar acum avem şi altă satisfacţie când vedem că facem ceva pentru comunitate“, simte Loredana Marin.

