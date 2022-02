Drama unei mame care are încă o mulţime de întrebări şi vrea exhumarea bebeluşului său mort în spital

Anul acesta, se împlinesc cinci ani de la tragedia care a lăsat-o pe Mădălina Badea Ciupitu (42 de ani) măcinată de mii de semne de întrebare: moartea micului Denis, copilul său care a sfârşit la 48 de ore de la naştere.

Venit pe lume pe 3 martie 2017, prin cezariană, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piteşti, Denis a avut la naştere un scor Apgar 9. După două zile, starea bebeluşului s-a înrăutăţit pe fondul unei infecţii grave.



Nou-născutul a fost urcat în ambulanţă pentru a fi dus spre un elicopter venit special să-l transfere la Bucureşti, însă copilul a intrat în stop cardio-respirator cu doar 200 de metri înainte de a ajunge la elicopter, iar ambulanţa s-a întors din drum. A fost resuscitat în spital şi a mai trăit trei ore.

În certificatul medico-constatator al decesului apar „insuficienţă multiplă de organe, stare toxico-septică, pneumonie lobară dreapta, hemoragie meninge, ascită, gangrenă embolică degete picior stâng”.

Radiografia copilului e datată înaintea naşterii

Multele mâzgălituri şi adăugiri de pe documentele de spitalizare ale nou-născutului (Scorul Apgar, de exemplu, a devenit 8, din 9) şi neconcordanţele din documente (foi de tratament începând cu data de 6 martie, deşi copilul e mort din 5 martie, diferenţe între măsurătorile de la naştere 50 cm / 3.140 g şi autopsie 52 cm / 3.400 g) au făcut-o pe femeie să creadă, încă de la început, că ceva nu se leagă.

Radiografia din dosarul copilului e datată înaine ca el să fi venit pe lume. Foto: Mădălina Badea Ciupitu



Ceea ce a descoperit ulterior, la trei ani de la tragedie, când, în sfârşit, a mai primit o parte din documentele medicale din vremea spitalizării, o face să se îndoiască şi de faptul că cel îngropat în cripta familiei este chiar chiar copilul său.



„Certificatul trecut în fişa copilului nu coincide cu originalul. Unul dintre numere este aferent unei naşteri din luna precedentă celei în care am născut. Radiografia pulmonară a copilului e făcută, atenţie, pe 5 februarie 2017, deşi Denis s-a născut o lună mai târziu, pe 3 martie. În toate foile sunt erori, chiar toţi medicii sunt aiuriţi? La deces, nu avea nici brăţară de identificare neonatologică atunci când a fost chemat tatăl să semneze o foaie de incinerare, că mai bine aşa, ca să nu mai sufăr eu ulterior. Normal că n-a fost de acord. Rog femeia care a născut la SJUP, în perioada februarie-martie 2017 copilul cu certificatului de naştere 788896 să mă contacteze!”, spune, pentru “Adevărul”, Mădălina Badea Ciupitu, mama lui Denis.



Numere diferite ale certificatuui de naştere Foto: Mădălina Badea Ciupitu Foto:

Acuzaţiile şi suspiciunile femeii fac şi obiectul unei sesizări către IPJ Argeş. Femeia aştepta, înainte de comemorarea de cinci ani, un test ADN, pentru care e nevoie de exhumarea cadavrului.

„În cauză se efectuează cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti. Urmărirea penală în această fază a cercetărilor este nepublică”, precizează, pentru “Adevărul”, Mădălina Epure, purtător de cuvânt al IPJ Argeş.



Aşa arată unul dintre documentele medicale primite de femeie. Foto: Mădălina Badea Ciupitu Aşa arată unul dintre documentele medicale primite de femeie. Foto:

„Unde să-l incinerăm?”

Referitor la neconcordanţele din documente, actuala conducere a spitalului invocă erori. „Pot fi şi erori umane, pot fi şi erori date de sistemele de calcul, sistemele IT, şi ele greşesc", a declarat, marţi, telefonic, Adriana Molfea, managerul SJUP, precizând că va transmite şi un răspuns scris la solicitarea "Adevărul".

Scorul Apgar şi alte date din anexa la fişa nou-născutului au fost modificate Foto: Mădălina Badea Ciupitu

Cu privire la afirmaţiile mamei privind "foaia de incinerare", managerul spune: "Unde să-l incinerăm, că n-avem crematoriu, eu n-am auzit aşa ceva, că i s-a înmânat o foaie să fie de acord cu incinerarea. Doamne-fereşte!".

De la moartea copilului, Mădălina Badea Ciupitu a făcut (anterior plângerii penale amintite), alte trei sesizări, cu acuzaţii de ucidere din culpă, neglijenţă în serviciu şi tergiversarea anchetei, speţe încă nesoluţionate. Singurele sancţiuni dispuse până acum sunt cele ce au urmat verificărilor DSP Argeş efectuate în spital în 2017, după deces, care au arătat unele deficienţe în blocul operator şi secţia neonatologie, materiaizate în două amenzi, a câte 1000 de lei fiecare.





Iată şi răspunsul transmis ulterior de SJU Piteşti:





"Cu privire la discrepantele din documentele emise prin SJUP, privind nou-nascutul Ciupitu Denis Stefan, la care faceti referire prin adresa mai sus mentionata, precizam ca acestea, fiind date si/sau documente cu caracter medico-legal, in conformitate cu prevederile legii nr. 271/2004 privind functionarera si organizarea serviciilor de medicina legala, nu pot fi transmise catre dumneavoastra si nici comentate sub nicio forma, deoarece se afla un dosar penal in derulare la momentul prezentei adrese.

Ca atare, va rugam sa va adresati organelor legale abilitate care va pot comunica informatii cu privire la acest caz.

De asemenea, va transmitem ca, in conformitate cu procedurile interne in vigoare, formularul pentru incinerare se aplica doar pieselor anatomopatologice sau pentru fatul mort antepartum, deci nu este cazul nou nascutului Ciupitu Denis, care a fost nascut viu.Totodata, metionam ca rezultatele verificarilor efectuate in cadrul SJUP cu privire la acest caz, fac obiectul probelor in dosarul penal si ca atare nu suntem abilitati sa va furnizam aceste informatii".





