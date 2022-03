Cum se vede războiul de la clasa pregătitoare. Dialog între o învăţătoare din Piteşti şi elevii ei. „Când era mic, Putin era rău?” VIDEO

O învăţătoare din Piteşti i-a găsit pe elevii săi, într-o pauză, desenând pe tablă avioane şi ilustrându-l pe Vladimir Putin ca personaj negativ în războiul din Ucraina.

„Copiii văd ştiri, acasă, îi văd pe părinţii lor îngrijoraţi,

Astăzi au avut nevoie de confirmări sau clarificări de la mine :

- De ce nu este arestat Putin, doamna?

- Când era mic, Putin era rău?

- Dar părinţii lui Putin erau oameni răi, de este el aşa?

- Câte nopţi nu o să doarmă acasă la ei copiii din Ucraina?

Sunt nelinişti de copii. De aceea vreau ca la şcoală să le fie bine. Dar nu cu batista pe ţambal, ci cu răspunsuri la nivelul lor de înţelegere”, spune Dana Tufeanu, dascăl la Şcoala Matei Basarab din Piteşti.

„14 ore. Atât mai are Putin”

Învăţătoarea trage un semnal de alarmă cu privire la nevoia copiilor de a înţelege realitatea din jurul lor, temerile părinţilor în ochii lor şi perspectiva elevilor săi aspura unui război care, deşi e dincolo de graniţe, îi îngrijorează pe cei din jurul lor şi, implicit, pe ei.

Învăţătoarea explică şi cum văd copiii finalul răboiului din Ucraina.

„14 ore. Atât mai are Putin. Conform planului lui David”, mai spune Dana Tufeanu.

Video: Facebook Dana Tufeanu





„Lăsaţi-le în pace inocenţa copilăriei!"



Dăscăliţa a fost însă apostrofată pe Facebook.

„Risc să fiu considerat un apărător al dictatorului dement Putin... Dar ceea ce faceti dvs. nu mi se pare nici pe departe educativ... Este doar o incitare la ură primară.... Regret! Copiii aceştia nu au nicio vină ca să fie traumatizaţi astfel. Lăsaţi-le în pace inocenţa copilăriei!", i-a scris Emil O.

Mesaje similare au venit şi de la alţi urmăritori.

„Urâtă lecţie le dai! Spune-le cauzele!", a scris pe Facebook Aurelian D.

„Vin de acasă cu nelinişti. La şcoală doar refulează"

Dana Tufeanu explică contextul în care au fost filmaţi elevii.





"Copiii erau în pauză. Asta vorbeau. I-am filmat doar. În schimb au venit dimineaţă cu tolba de întreabări la ei. Nu am sa le ascund adevărul (...) cred că le dau lecţia omeniei, a sensibilităţii, a empatiei, a solidarităţii. In plus, copiii erau în pauză. Vin de acasă cu nelinişti. La şcoală doar refulează", mai spune învăţătoarea.





Foto: Facebook Dana Tufeanu







Vă recomandăm să mai citiţi: