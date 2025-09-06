Cine este Madeline Potter, tânăra dintr-o familie de romi căldărari care predă la Universitatea din Edinburgh

Madeline Potter, o femeie născută într-o familie de căldărari din România, predă astăzi la Universitatea din Edinburgh, este autoarea unei cărți de succes și vorbește fără rezerve despre identitatea romă.

Volumul său, „The Roma”, readuce în prim-plan istoria unui popor care a rezistat persecuțiilor și și-a păstrat tradițiile.

Madeline Potter s-a născut în 1989 într-o familie de romi din România și, în ciuda obstacolelor, a reușit să își construiască o carieră remarcabilă în Marea Britanie. S-a mutat in Anglia după ce s-a căsătorit cu un englez din Birmingham și a început să studieze istoria romilor.

„Mă numesc Madeline Potter și sunt cadru didactic universitar și scriitoare. Sunt cercetătoare și cadru didactic la început de carieră la Universitatea din Edinburgh, iar specializarea mea academică este în domeniul literaturii gotice din secolul al XIX-lea, în special literatura cu monștri și vampiri. Scriu despre istoria și cultura romilor”, se descrie Madeline pe blogul ei madeline-potter.com.

În 2020, aceasta și-a luat doctoratul la Universitatea din York, iar în prezent predă la Universitatea din Edinburgh, a patra cea mai mare universitate din Regatul Unit.

Recent, Madeline Potter a lansat cartea „The Roma”, dedicată culturii și istoriei romilor. În descrierea volumului se arată: „O istorie captivantă a rezistenței și supraviețuirii unui popor care a refuzat să fie definit de persecutorii săi”.

Lucrarea a fost apreciată internațional și a primit recenzii bune în publicații precum The Wall Street Journal și Chicago Review of Books.

