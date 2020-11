Cum a ajuns un român pe lista celor mai căutaţi infractori din Londra

Pe lista celor 10 nume furnizate de către Poliţia Metropolitană din Londra se află şi un român. Este vorba de Marian Slătioreanu, în vârstă de 39 de ani şi originar din Piteşti. Acesta este plecat de mai mulţi ani peste hotare. Marian Slătioreanu este căutat de către poliţiştii londonezi pentru deţinerea ilegală a unei arme de foc, acesta fiind implicat într-un incident ce a avut loc pe 2 martie a.c. pe Mollison Way, Edgware. Românul este descris ca fiind un bărbat alb cu păr castaniu şi barbă, având legături cu cartierul Brent. În fotografia furnizată de către poliţia londoneză, românul are părul negru. Numai că Marian Slătioreanu, care este în continuare în libertate, şi-a schimbat look-ul, a renunţat la barbă şi şi-a vopsit părul blond, aşa cum se poate vedea într-o fotografie postată pe 1 noiembrie într-unul dintre conturile pe care le are pe Facebook. Românul şi-a schimbat look-ul, renunţând la barbă şi vopsindu-şi părul blond.

Legat de lista celor mai căutaţi 10 infractori din Londra, inspectorul de poliţiei Dean Purvis, spune că „îi căutăm fără încetare pe aceşti infractori violenţi pentru a îi aduce în faţa justiţiei, dar avem nevoie şi de ajutorul publicului. Cineva, undeva ştie ceva despre aceşti infractori şi vă solicit să ne daţi orice informaţii deţineţi cât mai repede posibil”.

Surse judiciare din cadrul Poliţiei Argeş ne-au declarat că Marian Slătioreanu nu apare cu vreo infracţiune pe perioada cât a locuit la Piteşti şi nu figurează nici pe lista persoanelor date în consemn la frontieră.

