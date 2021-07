Cel mai lung vlog din România: vopsirea unei maşini de raliu în doar opt ore, filmată non-stop VIDEO

Maşina aleasă pentru vopsirea în timp record a fost un Renault Megane Coach 1 cu 150 de cai-putere şi o vechime de aproximativ 21 de ani. Maşina este făcută pentru VTM (Viteză Traseu Montan). „Dacă nu mă înşel, este cel mai lung vlog postat vreodată în România. Filmarea a durat exact opt ore”, spune Alin Opriţescu. Filmarea a fost realizată cu trei camere video şi un telefon. Operaţiunea s-a desfăşurat în atelierul lui Alin de la Scorniceşti. Filmarea postată pe YouTube a înregistrat peste 11.000 de vizualizări în mai puţin de 24 de ore.

Renault Megane Coach 1 înainte de vopsire FOTO: Lucian Sofronie

Talentatul specialist în tuning auto a luat maşina împrumut de la un prieten pentru a concura în patru etape de VTM Coastă 2 ca să treacă ulterior la VTM Coastă 1. „Mie nu îmi plăcea cum arăta maşina. Estetic era foarte urâtă. Şi atunci mi-a venit ideea nebunească de a face maşina într-o singură zi. Şi uite că ne-a ieşit. Iar dacă ar fi ieşit de la început vopseaua cum îmi doream am fi terminat şi mai devreme de opt ore. Practic, în opt ore am dezechipat, pregătit şi vopsit maşina. A doua zi am schimbat suspensia şi plăcuţele de frână, filtrele de ulei şi aer. Ulterior am participat la Reşiţa la o cursă cu maşina şi am ieşit pe locul 45 la general din peste 70 de maşini”, adaugă Alin Opriţescu.

Legat de valoarea modelului Renault Megane Coach 1, Alin precizează că aceasta „valorează cât cricurile altora. A fost cea mai ieftină maşină din campionat, costă 1.600 euro, şi cu toate astea am bătut maşini de 30-40.000 euro ca valoare”.

„Vopsirea unei maşini durează în mod normal 4-5 zile”

Timpul de opt ore în care maşina Renault Megane Coach 1 a fost dezechipată, pregătită şi vopsită este un record, pentru că „în mod normal o asemenea operaţiune îţi ia patru-cinci zile”, după cum ne-a precizat Alin Opriţescu.

Originar din Piteşti, Alin Opriţescu şi-a descoperit pasiunea pentru tuning-ul auto prin 1995. Atunci avea numai 15 ani, însă în 2000 a şi reuşit să personalizeze o maşină, un Volkswagen Scirocco. Procesul s-a făcut gradual.

Maşina pregătită pentru vopsire FOTO: Lucian Sofronie

Una dintre cele mai spectaculoase maşini pentru care Alin Opriţescu a făcut tuning auto, la începutul anilor 2000, a fost un Nissan 310 ZX, ce a ajuns pe coperţile a numeroase reviste, inclusiv pe site-ul Ford Tuning şi într-o reclamă de televiziune. Modelul avea ceva deosebit: faţa modelului Nissan 310 ZX a fost făcută ca la Lamborghini LP640. Personalizarea Nissanului a costat 1.500 de euro acum aproape două decenii.

Talentul şi pasiunea lui Alin Opriţescu au depăşit graniţele României. Acum cinci ani, a fost chemat special în Dubai, ca să vopsească un McLaren cu vopsea detaşabilă.

Aşa arată Renault Megane Coach 1 după vopsirea în timp record în atelierul lui Alin Opriţescu FOTO: Lucian Sofronie

Numeroşi proprietari de automobile scumpe din Marea Britanie, Germania şi Italia vin la atelierul din Scorniceşti pentru ca Alin să le facă tuning auto. Are şi clienţi fideli din România, cunoscutul Liviu Vârciu fiind unul dintre ei: „I-am vopsit lui Liviu Vârciu cinci maşini. Prima dată i-am vopsit un Nissan 300ZX, apoi un BMW 850, o Alfa Romeo, încă un Nissan 300ZX şi o Mazda Miata“. Alin a lucrat cel mai mult la tuning-ul unui Chevrolet Camaro – trei luni – şi al unui Audi A8 – aproximativ două luni –, în ambele cazuri fiind vorba de proiecte ieşite din tipare, în special în ceea ce priveşte partea de vopsitorie.





