Şefa IŞJ Argeş, demisă pentru că ar fi implicat elevi în alegerile PNL Piteşti: „Nu ştiu cum s-a strecurat pe listă acest minor”

Liliana Murguleţ, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, a fost demisă de la şefia instituţiei în urma scandalului privind implicarea unor copii de liceu în alegerile interne ale organizaţiei PNL Piteşti, alegeri despre care există mai multe acuzaţii de fraudare. Demiterea şefei ISJ, aleasă duminică prim-vicepreşedinte al PNL Piteşti, a fost cerută de senatoarea Alina Gorghiu.

„A dus politicul în şcoală şi elevii în politică, uzând de poziţia sa! (…) Atunci când elevii devin instrumente în bătăliile politice interne, cu sprijin de la şefa liberală a învăţământului argeşean, se impun măsuri radicale de urgenţă”, a scris Alina Gorghiu, luni, pe Facebook, argumentând cu exemplul unui elev care a recunoscut că a votat la alegerile de duminică.

Într-un comunicat de presă transmis luni seară, Liliana Murguleţ neagă acuzaţiile şi le cataloghează drept „intoxicări şi minciuni”.

„Eu am fost acolo un simplu participant”

Întrebată de „Adevărul” cum se explică prezenţa minorilor la vot, Liliana Murguleţ spune că este „în afara subiectului” şi că nu a implicat nici elevi, şi nici cadre didactice în procesul de vot. „Nu trebuie tolerată această situaţie... Acolo, cu siguranţă este o eroare care trebuie verificată, dar acest minor nu ştiu cum s-a strecurat pe listă, convocatorul nu e atributul meu, este în atributul altcuiva, iar eu am aflat de această informaţie, ca dumneavoastră, din spaţiul public. Eu am fost, acolo un simplu participant la întâlnire, ca şi ceilalţi participanţi, m-am dus singură la întâlnire. Şi pentru mine este destul de greu de înţeles. Elevul nu mă cunoaşte. Eu nu ştiu cine este elevul. (... ) În ce sens am implicat cadre didactice?! În sensul în care fiecare matur, fiecare persoană adultă îşi poate exprima o opţiune, indiferent ce opţiune are, şi-o exprimă în mod liber la vot”, a declarat, pentru „Adevărul”, Liliana Murguleţ.

Alina Gorghiu i-a mulţumit public, marţi, ministrului Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, pentru că a reacţionat prompt. „Inspectoarea de la Argeş a fost demisă. (…) Politica şi educaţia fac casă bună dacă se fac în avantajul elevilor. Nu folosind elevii. Sunt sigură că e o lecţie pe care o vor înţelege mulţi. Succes viitorului inspector şcolar din Argeş!”, a scris, marţi, pe Facebook, Alina Gorghiu.

