Individul care a aruncat în aer camera unde era şi fiul, dorind să-l ucidă pentru a se răzbuna pe soţie, a fost arestat

Ştefan Bocancea, bărbatul de 39 de ani din Piatra Neamţ, care la sfârşitul lunii ianuarie 2021 a provocat intenţionat o explozie în camera unde se afla alături de fiul în vârstă de doar 7, a fost arestat preventiv astăzi, 11 februarie, instanţa de la Tribunalul Neamţ hotărând privarea de libertate pe o perioadă de 30 de zile.

Ancheta în acest caz de tentitavă de omor împotriva propriului fiu şi distrugere a scos la iveală amănunte şocante. Autorul a premedat fapta comisă pe 27 ianuarie,

dorind să se răzbune pe soţia care divorţase de el, neîmpăcându-se cu ideea că a pierdut custodia copilului.

Considera că a fost nedreptăţit la divorţ, deşi în timpul acţiunii civile în instanţă a comis o faptă penală. Şi-a violat soţia, intrând fără drept în casa în care aceasta stătea, lucru

pentru care a fost condamnat la doar 4 ani de închisoare cu

suspendare.

Înainte de data exploziei, Bocancea nu i-a încredinţat

fostei soţii copilul, deşi magistraţii de la Judecătoria Piatra

Neamţ, prin decizia de divorţ a părinţilor, au stabilit termene clare când minorul trebuia să stea cu mama şi când ar fi trebuit să fie la tată. Pe 27 ianuarie 2021, când fosta soţie l-a anunţat că va veni după copil, deoarece nu îi fusese încredinţat după perioada cât a fost lăsat să stea cu tatăl, acesta a ameninţat că va provoca o explozie.

I-a trimis fostei neveste un mesaj, iar aceasta, speriată, a cerut ajutor la numărul unic de urgenţă 112. Forţele de intervenţie s-au mobilizat imediat, dar la apariţia oamenilor legii în apropierea blocului, Bocancea a deschis mai multe butelii, a dat foc la nişte haine, iar în urma acumulării de gaze s-a produs explozia urmată de un incendiu.

Minorul a fost scos din imobil de un poliţist, fiind transportat la Spitalului Sfânta Maria din Iaşi, deoarece suferise arsuri de gradul II şi III pe faţă. Şi autorul faptei s-a ales cu arsuri, fiind internat la Spitalul Roman, sub pază, iar după externare a fost reţinut şi apoi arestat.

„Dacă vor încerca să intre trebuie să recurg la ce nu vreau să fac“

Tot pe 27 ianuarie 2021, Bocancea a trimis mai multe mesaje pe pagina de Facebook BZI.RO (Bună Ziua Iaşi), în care afirma că este dispus să recurgă la orice gest doar pentru a nu ceda copilul.

Reporterii au vorbit cu el, încercând să îl convingă să renunţe, ulterior sunând la purtătorul de cuvânt al Poliţiei Neamţ.

Într-o discuţie telefonică, pietreanul susţinea că trăieşte o dramă şi are de gând să recurgă la un gest extrem: „Nu ştiu ce va fi. Nu mai pot. Toate şicanele posibile mi le-au făcut. Au vrut să mă dea cu maşina în şanţ. Vă arăt video cu maşini negre trimise după mine. Am fost condamnat fără motiv. Sunt nişte abuzuri mari. Am vrut să dau pe faţă toate acestea, dar nimeni nu m-a ascultat. Nici un poliţist, nici un procuror“.

Apoi, plângând, continuă: „Am ajuns la căpătul puterilor. Vreau să recurg la un gest extrem. Copilul este la mine, nu vreau să îl dau mamei până nu mi se face dreptate. Am fost condamnat la 4 ani cu suspendare pentru viol. Mama copilului a vrut să întreţină relaţii sexuale cu mine, iar mai apoi a mers la poliţie să facă plângere că să poată să profite în instanţă, să mă distrugă“.

Iată ce mai afirma Bocancea în dialogul cu reporterul de la BZI.ro: „De duminică m-am izolat în casă cu fiul meu pentru a-mi cere dreptatea. Astăzi este ultima masă pentru care mai am ceva să îi dau. Am fost sunat de la poliţie să ies afară. Nu pot face acest lucru deoarece să (probabil a vrut să scrie sunt - n.red.) trecut de pragul psihologic de dialog şi oncredere (probabil încredere - n. red.). Nu vreau decât dreptate. Am ajuns la capătul răbdării ca om. Dacă vor încerca să intre trebuie să recurg la ce nu vreau să fac“.

