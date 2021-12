Tatăl Ioanei, tânăra ucisă la Iaşi, a venit la tribunal, în ziua aducerii lui Sami el Bourkadi. „Mă doare totul. Vreau să ştiu motivul“ VIDEO

Tatăl Ioanei Vanessa Burlacu, tânăra ucisă la Iaşi, alături de iubitul ei, a venit joi dimineaţă, 23 decembrie, la Tribunalul Iaşi, în ziua în care Ahmed el Bourkadi, suspectul numărul unu în cazul crimei din cartierul Moara de Vânt, a fost adus în faţa procurorilor.

„Nu am mai vorbit cu procurorul de caz, a zis că ne va anunţa când va fi gata ancheta. Ce aş putea să simt? Ce să simtă un părinte care şi-a înmormântat singurul copil. Am vrut să fiu în sala de judecată să îl văd. Nu ştiu dacă e el sau nu... aş avea multe întrebări. Dacă voi avea vreodată acceptul să îi pun o întrebare, îi voi pune mai multe. Mă doare totul. Vreau să ştiu motivul”, a spus Costel Burlacu, în faţa tribunalului ieşean.

Părinţii Ioanei îşi doresc să meargă la locul tragediei pentru a recupera câteva din lucrurile tinerei.

„Astăzi vorbeam cu soţia să mergem la casă. Încă nu am fost pentru că ni s-a spus că totul este sigilat, păzit, nu am avut dreptul să intrăm acolo. Când vom avea dreptul să intrăm să vedem ce au mai rămas din lucrurile ei. Sunt multe lucruri de ale ei care sunt luate de procurori pentru anchetă. Vom vedea, nu ştiu. Telefonul nu s-a primit pentru că nu s-a găsit telefonul. Momentan nu avem nimic de la ea, din lucrurile ei”, a mai spus bărbatul.

Tatăl fetei spune că nu apucase să îl cunoască pe iubitul acesteia, însă a fost în vila din Moara de Vânt în momentul în care Ioana s-a mutat.

„Părinţii băiatului nu m-au căutat. Din câte am auzit, ei au fost aici chiar în ziua în care a fost înmormântată Ioana. Nu am putut să ne întâlnim, să ne vedem, nu ştiu nimic. Mă doare totul, nu cred că este vreun motiv care să mă doară mai tare decât ce s-a întâmplat. Aş vrea să ştiu motivul şi să ştiu câţi au fost acolo. Eu cred că au fost mai mulţi la locul crimei. Niciodată nu mi-a spus Ioana că ar avea un anturaj dubios. Am fost împreună când s-au mutat, era foarte încântată, mulţumită, era fericită. Urma să ne cunoaştem, să stăm de vorbă. A spus că va fi timp, dar nu a mai fost, asta e”, a mai spus bărbatul.

Ahmed el Bourkadi a fost adus joi, la Tribunalul Iaşi, după ce miercuri seara a aterizat la Bucureşti, fiind adus sub escortă, de la Roma, acolo unde a fost prins de către poliţiştii italieni.

