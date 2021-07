Poveştile tinerilor care pun bazele tehnologiei viitorului. „Construim roboţi, creştem oameni“

Robotica, un domeniu la care în urmă cu câţiva ani puteam doar visa, a adus împreună nouă elevi ai Colegiului Naţional „Cuza Vodă“ (CNCV) din Huşi, judeţul Vaslui. Tinerii îşi dau întâlnire în fiecare săptămână, după ore, şi cu pasiune, grijă şi răbdare pregătesc proiecte inedite.

Ca nişte adevăraţi profesionişti, elevii – toţi minori – şi-au împărţit treburile pe departamente, astfel încât fiecare ştie cu rigurozitate ce are de făcut: de la partea tehnică până la comunicare şi promovare.

Toţi pentru robotică Robotica i-a ajutat să-şi dezvolte abilităţi de a lucra în echipă, lucru care nu se întâmplă la olimpiadele şcolare, de exemplu.

„Am descoperit că robotica poate fi un hobby foarte frumos. Învăţăm să lucrăm în echipă, ceea ce nu eram obişnuiţi până acum. Mi-am descoperit un hobby la care acum nu mai pot renunţa, chiar dacă sunt aproape în clasa a XII-a şi trebuie să mă axez pe admitere şi pe Bacalaureat“, spune Georgiana Balan, responsabilă de comunicare. Deşi fac parte din departamente diferite, legătura dintre membrii echipei Quasar Robotics este vizibilă cu ochiul liber. „Toate departamentele funcţionează ca un ceas – unul nu poate funcţiona fără celălalt“, subliniază Ştefan Stratulat, membru al echipei Quasar Robotics. „Fiecăruia dintre noi îi este atribuit câte un departament. Fiecare îşi face treaba, însă vorbim între noi, în aşa fel încât să unim tot ce facem. Cei de la mecanică ne spun nouă de la promovare. Noi, la rândul nostru, facem postările pe reţelele de socializare, astfel încât să ţinem aproape şi comunitatea“, spune Alexandra Croitoru. Una dintre cele mai mari provocări pentru cei nouă elevi este aceea de a-i convinge pe cei din jur – unii dintre ei posibili sponsori – că robotica nu este o joacă de copii. „Când mergem la prezentări, luăm şi robotul cu noi – cea mai bună dovadă că robotica nu este o joacă. Fiecare departament îşi prezintă activitatea şi toată lumea rămâne mască. Prin faptul că ai noştri colegi controlează robotul demonstrăm că toate acele piese sunt reale – nu sunt piese de lego“, subliniază Georgiana Balan. FOTO Facebook/Quasar Robotics FOTO Facebook/Quasar Robotics



Pasiunea trece dincolo de şcoală

Elevii desfăşoară activităţi care implică cunoştinţe din mai multe domenii – aşa se pun bazele unei lumi a viitorului. Şi o fac bine, sub atenta coordonare a profesorilor care le sunt mentori: Cristi Mihăiţă, profesor la Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir“ din Huşi, Monalisa Balan şi Ancuţa Liciu, ambele activează la Colegiul Naţional „Cuza Vodă“ din Huşi.



Tinerii recunosc că programa şcolară este depăşită de nevoile şi de cerinţele marilor competiţii. „Domnul profesor Cristi Mihăiţă face proiectare 3D în cadrul unui club numit Fab Lab. De acolo învăţăm şi noi proiectare 3D, pentru că ea nu este introdusă încă în şcolile din România. Iar departamentul acesta, care ţine de proiectare 3D, este foarte bun pentru noi, la robotică“, spune Georgiana Balan, elevă la CNCV Huşi.

Echipa se află deja la a treia participare la concursul First Tech Challenge – FTC.

„E vorba de un volum de muncă destul de mare în spatele unei astfel de participări. Şi e nevoie de pasiune, în primul rând, pentru a face faţă concursului. Este o activitate extraşcolară pe care noi o desfăşurăm după ce am terminat orele, în cadrul unui club pe care am reuşit să-l formăm în laborator de robotică.





Locul este în cadrul Bibliotecii Municipale, căreia îi mulţumim pentru faptul că ne-a găzduit. Desfăşurăm întâlniri aproape săptămânale în momentul de faţă, având în vedere că ne pregătim de etapa naţională a competiţiei. Încercăm să ne întâlnim cât mai des – de obicei, în weekenduri, astfel încât să ne stabilim fiecare rolurile pe departamente, să reuşim să concepem robotul“, explică Tudor Mihăiţă, membru al echipei Quasar Robotics.

FOTO Facebook/Quasar Robotics

Tudor Mihăiţă (17 ani) este pasionat de domeniul tehnic şi spune că s-a regăsit perfect în această echipă, făcând acum parte din departamentul tehnic.

„Sunt încântat că am găsit acest drum spre viitor. Când eram mic, studiam jucăriile; am şi o pasiune pentru design acum. De aceea m-am şi regăsit pe partea de proiectare 3D. Este cu adevărat o muncă serioasă. Şi suntem bucuroşi că am avut parte de un start în domeniul acesta încă din perioada liceului. Că am învăţat să folosim astfel de mecanisme şi că vom reuşi, poate, mai departe să urmăm un drum chiar în partea de industrie, cât şi de business“, explică elevul Tudor Mihăiţă.

Robotica în vremuri de coronavirus FTC este o competiţie foarte serioasă – au fost înscrise 167 de echipe în acest sezon, ceea ce înseamnă o reuşită foarte mare pe regiunea Moldovei. Rezultatul vine după o muncă susţinută, care a început odată cu anunţarea temei, în septembrie, şi care s-a materializat cu un robot în luna ianuarie.

Din cauza restricţiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, elevii au fost nevoiţi să lucreze în rotaţii, de câte trei-patru copii şi un mentor. În urmă cu trei ani, când au participat prima dată, nici profesorii nu ştiau foarte bine ce înseamnă robotica – iar acum au ajuns la rezultate remarcabile. Au învăţat împreună cu elevii, în afara orelor de program. Anul acesta, la FTC, elevii au fost nevoiţi să se adapteze noilor condiţii de participare. „Am fost nevoiţi să ne procurăm terenul oficial la noi în laboratorul de robotică şi să filmăm de la distanţă astfel de meciuri oficiale, cu scopul de a fi văzute şi jurizate de către arbitrii oficiali ai competiţiei. Printre elementele de joc de anul acesta, cele mai importante au fost inelele. Mă refer la nişte inele relativ mici, flexibile. Scopul principal a fost ca echipele să găsească metode de a realiza mecanisme pentru roboţii lor, astfel încât aceste inele să fie lansate în fantele unui turn“, ne-a explicat elevul Tudor Mihăiţă. Tinerii au reuşit să se adapteze la acest mediu în timp util şi să obţină premiul I THINK AWARD. El este acordat echipelor care reuşesc să descrie cel mai bine – atât în jurnalul tehnic, cât şi în interviu – procesul prin care a trecut echipa pentru a realiza robotul – de la idee, o simplă schiţă, până la modelul final.

O lume pentru toţi

Membrii echipei au promovat permanent în comunitatea locală principiile FIRST şi îşi doresc să atragă cât mai mulţi elevi alături de marea familie a roboticii. De aici a plecat deviza: „Construim roboţi, creştem oameni“.



„Este un motto pe care ni l-am ales atunci când am început să introducem noi echipe din regiunea noastră în familia FTC. Un alt rol pe care îl are departamentul nostru de promovare şi PR este să meargă la diferite licee. Copiii interesaţi să intre în lumea roboticii vin la noi şi le facem o prezentare pe scurt despre ce înseamnă această competiţie. Am avut succes: în sezonul trecut au intrat în competiţie două echipe, chiar ne-au fost alături sezonul acesta. De aici a venit ideea acestui motto: putem să introducem şi alţi oameni în această lume a roboticii“, explică Georgiana Balan.

FOTO Facebook/Quasar Robotics

La etapa naţională a concursului FTC, care va avea loc la sfârşitul lunii august, tinerii râvnesc la premiul INSPIRE, care este acordat echipei care reuşeşte să redea cel mai bine spiritul FIRST – ceea ce înseamnă un echilibru între partea tehnică de realizare a robotului şi partea de promovare în comunitate.

