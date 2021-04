Planul lui Paraschiv pentru Politehnica Iaşi. Episodul 1: perioada 2021 - 2022 EXCLUSIV

Politehnica Iaşi este aproape de a intra într-o criză financiară care ar putea-o duce spre faliment, după ce săptămâna aceasta, consilierii locali au refuzat să voteze finanţarea din bani publici în continuare a clubului, cerând reformarea Comitetului Director. Aceasta pare a fi cea mai importantă cerinţă a consilierilor ieşeni, pentru a fi de acord, în continuare, cu finanţarea de la bugetul local, a echipei fanion a Iaşului.

Sursele „Adevărul” spun că, în cazul în care Comitetul Director ar fi reformat, iar noii membri ar veni cu un plan bazat pe obiective clare, votul din Consiliul Local s-ar întoarce în favoarea echipei ieşene.

Preşedintele Ciprian Paraschiv a fost chemat, împreună cu şefii Comitetului Director, într-o şedinţă la Primăria Iaşi, pentru a prezenta planul pe care aceştia îl au pentru viitorul clubului. Consilierii s-au simţit sfidaţi, după ce au aflat prea târziu că postul preşedintelui fusese desfiinţat, iar acesta a fost lăsat, totuşi, să prezinte planul de viitor pentru clubul din Copou.

„Adevărul” a intrat în posesia documentelor prezentate de Ciprian Paraschiv în faţa consilierilor locali şi vă va prezenta toate detaliile, prin intermediul unui mini-serial.

Episodul 1: perioada 2021 - 2022

Paraschiv a prezentat, pe scurt, situaţia actuală a clubului şi principalul capitol la care susţine că a lucrat de când a fost prezentat preşedinte al Politehnicii Iaşi.

„Principalul capitol la care am lucrat în acest sezon a fost diminuarea datoriilor şi evitarea intrării clubului în incapacitate de plată. În ciuda unui context economic total nefavorabil, la finalul anului 2020, datoriile clubului au ajuns la circa 1 milion de euro. În cazul în care Consiliul Local Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi vor sprijini financiar clubul în 2021, asigurându-i bugetul necesar desfăşurării activităţii în prima jumătate de an, circa 2 milioane euro, din banii obţinuţi de club în această perioadă, din drepturi TV şi sponsorizări, restanţele ar putea ajunge aproape de zero.S-ar crea astfel premisele asigurării stabilităţii clubului, dar şi a unei abordări total diferite pentru sezonul 2021-2022 şi pentru sezoanele următoare. Implicarea autorităţilor necesită, firesc, şi o reorganizare a conducerii clubului. Ţinând cont de faptul că o parte consistentă a bugetului echipei va fi asigurat de Consiliul Local Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi, fiecare for amintit ar urma să aibă reprezentanţi în Adunarea Generală a Membrilor Fondatori, implicit şi în Consiliul Director al clubului, care urmează a fi reformate. Astfel, Consiliul Local şi Consiliul Judeţean ar trebui să aibă majoritatea de voturi în organismul suprem al clubului”, se arată în prezentarea lui Paraschiv, pentru autorităţile locale.

I. Obiectivul anului 2021: rămânerea în Liga 1

Ciprian Paraschiv spune că, pentru ceea ce a rămas din acest sezon, Politehnica ar trebui să aibă două mari obiective specifice: intrarea în playout în vârf de formă sportivă şi începerea noului sezon competiţional în condiţii de stabilitate financiară. Principalele acţiuni avute în vedere ar fi fost creşterea parametrilor fizici, implementarea viziunii noului antrenor, asigurarea unor condiţii decente de desfăşurare a activităţii, securizarea contractelor cu jucătorii de perspectivă şi cu cei care au dat randament în acest sezon (martie 2021), testare jucători tineri sub contract şi împrumutaţi la alte echipe, acţiuni specifice de scouting, stabilirea lotului final (iunie-iulie 2021).

II. Stabilirea echilibrului financiar

Stabilirea echilibrului financiar s-ar fi făcut, din planul lui Ciprian Paraschiv, prin reducerea datoriilor existente la acest moment (aproximativ 1 milion de euro), asigurarea unui buget de minimum 4 milioane de euro (2 milioane Consiliul Local, 2 milioane club - prin drepturi TV, sponsori, ticketing şi altele).

III. Reformarea Adunării Membrilor Fondatori şi a Consiliului Director

În noul Consiliu Director, Paraschiv vede membri care să fie aduşi din Consiliul Local, mediul academic, mediul de business, reprezentanţi din Consiliul Judeţean şi un reprezentant al suporterilor.

IV. Reformarea Academiei de Copii şi Juniori

Primul pas la acest capitol ar fi întocmirea dosarului necesar clasificării Academiei pe o poziţie superioară faţă de anul trecut, iar mai apoi să se îndeplinească criteriile de clasificare pentru a putea participa în campionatul de Elită. Ultimul obiectiv ar fi înfiinţarea echipei a doua, care să participe, pentru început, în Liga a 4-a.

„Adevărul” va prezenta, în zilele următoare, întregul plan propus pentru viitoarele sezoane, pentru echipa care se luptă în acest an pentru salvarea de la retrogradare. Precizăm faptul că, din prezentarea lui Ciprian Paraschiv, clubul ieşean ar primi cel puţin până în anul 2023, finanţare şi de la bugetul local.

Unii dintre consilierii locali s-au declarat mulţumiţi doar pe jumătate de planul lui Ciprian Paraschiv, spunând că acesta ar fi putut fi mai complex şi cu o viziune în care să apară şi scenarii pozitive şi scenarii negative, cu planuri secundare şi sume necesare pentru fiecare situaţie.

