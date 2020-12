Mic îndrumar al celor mai frumoase obiceiuri de Crăciun ale românilor

Acum se practică în Ajun de Crăciun împodobirea bradului. Ce se ştia despre acest obicei în urmă cu zeci de ani?

Împodobirea bradului este un obicei foarte nou. Acest obicei a fost „importat“ din Germania în curţile boierilor români, iar de acolo a pătruns şi în casele din satul tradiţional. A fost uşor de preluat, fiind un obicei plăcut sufletului. Acum e găsit în fiecare casă, indiferent de statutul social al locuitorilor. Dacă ne referim la brad, putem să vedem în el acel pom al vieţii. Acum este adus în casă, dar înainte era nelipsit din ritualuri ce ţineau de naştere, de căsătorie şi de moarte. Deci, iată, transferul acestui arbore veşnic verde în casa omului sub forma unui pom de Crăciun. La început, darurile erau extrem de modeste, confecţionate manual. Mere învelite în hârtie creponată sau nuci învelite cu ceva strălucitor. Ăsta era bradul de altădată, acum arată altfel.

Ne-aţi vorbit despre activităţile gospodarilor şi ale femeilor din casele tradiţionale. Cei mai tineri ce rol jucau?

Copiii se pregăteau pentru mersul la colindat, se organizau în cete de colindători cu mult înainte de sărbătoarea Crăciunului. Îşi pregăteau repertoriul, clopoţelul, buhaiul, tot felul de tălăngi, harapnicele, nişte biciuşti făcute din cânepă. Se pregăteau ca pentru un eveniment deosebit de important. Era o efervescenţă specială care cuprindea toată suflarea unei comunităţi. De asemenea, era întâlnit un obicei foarte bine pus la punct în rândul fetelor nemăritate. Nu numai în Ajunul Crăciunului, ci în mai multe sărbători din an. Fetele nemăritate erau preocupate de aflarea ursitului, aşa că înainte de a veni preotul cu Ajunul, puneau un fir de busuioc sau şiragul de mărgele de la gât sub pragul casei. După ce intra preotul şi sfinţea casa, fata lua firul de busuioc sau perlele şi le punea sub pernă. Şi când se culca era ferm convinsă că îşi va visa ursitul. Era una dintre practicile cele mai întâlnite.

