Dezamăgirea unui medic rezident: „Am fost ameninţaţi cu moartea de rudele unor pacienţi”

Andreea Vrănescu, medic rezident din Iaşi, şi-a început, în urmă cu cinci ani, rezidenţiatul la Anestezie şi Terapie Intensivă cu gândul de a ajuta, pe cât posibil, fiecare pacient care va ajunge în patul din faţa sa. După doi ani de pandemie, la un pas să devină medic specialist, tânăra spune că a regretat pentru prima dată în viaţă că s-a făcut medic.

Pandemie de ură

A regretat atunci când pacienţii aflaţi la limita leşinului ţipau la ea să nu le dea oxigen că îi omoară. „A fost o experienţă brutală. Cred că toată lumea s-a gândit la un moment dat să renunţe; nu e cea mai frumoasă viaţă să fii sunat şi ameninţat cu moartea de aparţinători”, a mărturisit medicul rezident Andreea Vrănescu pentru ziaruldeiasi.ro

Pandemia a venit pe nepregătite pentru medicii rezidenţi. Andreea spune că nu s-ar fi aşteptat niciodată la o astfel de experienţă. „Nu ne-am aşteptat să trecem printr-o pandemie, cu atât mai mult printr-o pandemie în care pacienţii pur şi simplu să te urască, să zică faptul că îi omori, că le faci rău dându-le oxigen”, spune Andreea Vrănescu.

Student model, criticat la locul de muncă

Potrivit sursei citate, Andreea a fost unul dintre studenţii model ai Facultăţii de Medicină Generală de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, fiind şi preşedinte al Societăţii Studenţilor Medicinişti din Iaşi pentru mai mulţi ani. A fost trimisă la Spitalul CFR şi la Spitalul Modular de la Leţcani, judeţul Iaşi. „A fost o perioadă extrem de solicitantă şi toată lumea a resimţit-o din plin. A fost o înfrângere pe partea că nu aveai cu ce să-i ajuţi pe cei din faţa ta. Mulţi ajungeau târziu la spital, cu afectare pulmonară de 80-90%, extrem de mare, şi totul pentru că au refuzat să se vaccineze”, povesteşte Andreea Vrănescu.

Spiritul de echipă

Atât ea, cât şi restul colegilor rezidenţi au făcut gărzi suplimentare, au rămas aproape de fiecare dată peste program. „Nu au fost situaţii deloc uşoare, toată lumea a fost întinsă la maximum şi crede-mă că toţi am încercat să ajutăm din toate puterile cât de mult am putut. Nu a fost niciodată o formalitate, mereu s-au oferit întâi voluntari la detaşări, discutam între noi. Dacă e să vedem o parte bună: am descoperit că avem spirit de echipă”, a mai explicat rezidenta pentru ziaruldeiasi.ro.

Vocile care domină

Tânăra nu este foarte optimistă cu privire la viitor. Spune că vocile care domină spaţiul public sunt mai puternice decât cele care chiar au ceva de spus şi care au educaţie medicală. „Nu ştiu ce să spun, mi-e teamă de cum va arăta valul 5. Sper să fim bine pregătiţi, cred că a crescut uşor şi procentul celor vaccinaţi în ultima perioadă. Poate în al 12-lea ceas ne trezim şi încercăm să fim solidari, să îi apărăm, vaccinându-ne, pe cei care nu se pot apăra singuri.”

Rezidenţii au avut parte în aceşti ani de mai multă experienţă din punct de vedere profesional decât ar fi sperat vreodată să obţină. Dar pe partea umană spun că a fost un calvar.

