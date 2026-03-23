Rusia trimite pe câmpul de luptă infanterie navală și trupe mobilizate din Crimeea

Rusia se pregătește să trimită tot personalul mobilizat din Crimeea ocupată în operațiuni de luptă active împotriva Ucrainei începând cu 1 aprilie, potrivit Forțelor de Apărare din Sud ale Ucrainei, într-o măsură care semnalează presiuni crescânde asupra resurselor militare ale Moscovei pe măsură ce războiul continuă, relatează Euromaidan Press.

Colonelul Vladislav Voloșin, purtătorul de cuvânt al comandamentului militar ucrainean sud, a declarat că această decizie marchează o schimbare față de asigurările anterioare conform cărora locuitorii Crimeei nu vor fi trimiși pe linia frontului. În schimb, cei mobilizați în peninsulă urmează acum să fie desfășurați pe câmpul de luptă, în principal pentru a întări unitățile deja angajate pe front și pentru a înlocui soldații răniți.

Această evoluție evidențiază, potrivit oficialilor ucraineni și analiștilor, dependența tot mai mare a Rusiei de personalul mobilizat pentru a-și susține efortul de război. Potrivit lui Voloșin, o parte dintre noii trimiși vor prelua rolurile ocupate anterior de militari reveniți după tratament medical, dar considerați inapți pentru continuarea serviciului în prima linie. Acest sistem de rotație reflectă nevoia tot mai mare de a completa efectivele diminuate, în timp ce personalul experimentat este retras din cauza rănilor sau epuizării.

Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul la Washington, au evaluat, de asemenea, că utilizarea personalului mobilizat de către Rusia este probabil motivată de pierderile grele de pe câmpul de luptă și de dificultățile persistente în recrutarea unui număr suficient de voluntari.

În același timp, Rusia plănuiește să își reorganizeze și să își consolideze unitățile militare. Voloșin a precizat că o unitate de infanterie marină staționată în peninsulă urmează să fie extinsă într-o formațiune mai mare, parte a unui efort mai amplu de restructurare menit să mențină capacitatea de luptă pe termen lung.

Aceste schimbări au loc în contextul în care forțele ruse trimite unități suplimentare în sudul Ucrainei, unde contraatacurile ucrainene au mărit presiunea în anumite sectoare ale frontului. Luptele au fost deosebit de intense în secțiuni ale frontului din Zaporijie și Donețk, iar Voloșin a indicat că noile unități ar putea fi implicate în operațiuni de luptă încă din aprilie.

El a adăugat că Rusia își consolidează grupările din sud cu trupe de rezervă și a transferat sute de vehicule blindate în zonă, ceea ce sugerează pregătiri pentru continuarea sau extinderea luptelor în săptămânile următoare. ISW a raportat anterior că elemente ale acestor întăriri începuseră deja să fie mutate spre sud ca răspuns la atacurile ucrainene.

Analiștii consideră că aceste evoluții - redislocări, întăriri și decizia de a utiliza tot personalul mobilizat din Crimeea - indică presiunea asupra forțelor ruse pe mai multe fronturi. Deși Moscova ar putea încerca să pregătească o ofensivă mai amplă, aceste eforturi sunt complicate de necesitatea de a răspunde simultan contraatacurilor ucrainene.

Rapoarte separate indică faptul că problemele Rusiei nu se limitează la unitățile din prima linie. Potrivit mișcării partizane ATEȘ, unitățile de apărare antiaeriană din Crimeea au suferit pierderi repetate în ultimele luni, ceea ce a atras atenția Moscovei. O comisie de inspecție ar fi fost trimisă la Sevastopol, iar schimbări în conducerea Diviziei 31 Apărare Antiaeriană sunt luate în considerare.

Divizia, parte a Armatei a 4-a Aeriene și de Apărare Antiaeriană, este responsabilă pentru protejarea spațiului aerian deasupra Crimeei și operează sisteme avansate S-400 Triumf. Cu toate acestea, pierderile raportate și recentele atacuri cu drone ucrainene asupra sistemelor radar și infrastructurii de comandă ar fi slăbit eficiența acesteia, suscitând îngrijorări cu privire la eventuale breșe în apărarea peninsulei.

Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei au revendicat o serie de lovituri recente împotriva unor obiective militare rusești din Crimeea și regiunea Donețk, evidențiind extinderea conflictului și dificultățile cu care se confruntă Rusia în încercarea de a menține controlul asupra teritoriilor ocupate, în timp ce se pregătește pentru următoarea etapă a războiului.