Oraşul marilor tragedii miniere. Aici sunt mărturiile autentice ale catastrofelor care au cutremurat Valea Jiului

Cimitirele din Lupeni păstrează mărturii autentice ale marilor tragedii care au cutremurat oraşul din Valea Jiului, în istoria sa de peste un secol şi jumătate strâns legată de minerit.

Un astfel de loc este cimitirul din vecinătatea bisericii evanghelice, unde au fost înmormântate victimele unora dintre cele mai grave accidente miniere.

Două monumente de piatră au fost ridicate în amintirea minerilor morţi în timpul exploziilor din subteran care au avut loc 1922 şi 1940. Prima dintre ele s-a soldat cu 82 de victime, a doua cu 53. Monumentele s-au ruinat, deşi cel mai vechi dintre ele păstrează câteva coroane veştejite. În jurul lor, buruienile au crescut peste restul mormintelor şi peste alei, iar întreg cimitirul şi drumul spre el au rămas neîngrijite. Fotografiile publicate de Iosif Bodo arată starea jalnică în care a ajuns cimitirul din Lupeni.



„Puţin mai sus la intrarea în cimitir se află un monument cu numele a 53 de mineri şi data 13 decembrie 1940. Monumentul a fost ridicat în memoria minerilor morţi în urma exploziei de la Mina Ileana. Din cartea domnului profesor Mircea Baron - Cărbune şi societate în Valea Jiului – aflăm: În şedinţa Consiliului de Administraţie al Societăţii Petroşani din 18 decembrie 1940 ing. Ion Bujoiu a informat asupra exploziei de la Mina Lupeni din 13 decembrie 1940, care s-a produs din cauza acumulării de metan într-o galerie de înaintare de la Mina Ileana şi care s-a soldat cu 51 de morţi. Explozia s-a produs la ora 12 şi 40 de minute. În urma exploziei s-a reconstituit de către medicul legist 51 de cadavre, din care 50 au fost identificate şi corespundeau cu muncitorii care vor lipsi de la apel. Înmormântarea celor decedaţi s-a făcut duminica 15 decembrie în cimitirul în care au fost înmormântaţi şi cele 82 de victime ale catastrofei din anul 1922. Din păcate monumentul precum se vede şi în poze este în stare de degradare. Este în apropierea monumentului ridicat în memoria celor 82 de victime şi ar merita un respect din partea celor care trăim în acest oraş”, scrie Iosif Bodo, pe pagina sa de Facebook.



Cele mai mari dezastre din minele Lupeniului

Accidentul care a făcut cele mai multe victime în Lupeni s-a petrecut în 27 aprilie 1922, la ora 12.30, în Mina Aurelia. O explozie provocată în mina de cărbune a dus la moartea a 82 de mineri şi rănirea altor 14 oameni, dintre cei circa 100 de oameni care intraseră în acea dimineaţă în şut. Tragedia a fost cauzată de acumularea de gaz metan în subteran, în galeriile care nu erau ventilate corespunzător. Cele mai multe dintre trupurile scoase ulterior din mină erau de nerecunoscut.



„La casa de morţi unde să strâng toate cadavrele aceste arse pentru a fi apoi îngrijite şi aşezate în copârşeie erau 57 de cadavre care se puteau deosebi că sunt cadavre de om, însă 25, care se spunea că încă sunt cadavre, nu erau decât neşte grămezi de carne înşirată, pe neşte paie. Mai erau şi cadavre care se puteau recunoaşte cine este după locul unde au fost găsite la lucru, şi după câte o cruciuliţă pe care o aveau la gât. Aşa mai departe, vizitând încă în noaptea aceea tot spitalul şi casele de morţi, m-am îngrozit de cele văzute”, relata în mai 1922, ziarul Minerul (Marian Boboc, volumul Prăvălia cu Istorii).





Al doilea mare dezastru din istoria Minei Lupeni s-a petrecut în 19 octombrie 1917, la Mina Elena şi s-a soldat cu 57 de morţi. Petru Mihăilă, fost angajat al exploatării şi lider al minerilor în perioada interbelică, devenit politician, relata în memoriile sale despre tragedia din 1917.

„Explozia a fost aşa de puternică, că majoritatea celor căzuţi au fost sfărâmaţi în bucăţi, de nu s-au putut recunoaşte, numele lor s-au ştiut din registrul de mină, fiindcă se ştia cine la ce locuri de muncă muncea. Explozia a fost la acel loc de muncă unde munceam şi eu, însă în aceea zi eu n-am mers la lucru, fiindcă nu aveam cu ce mă încălţa şi am mers la magazia societăţii să primesc bocanci. Însă, la orele 2, când am auzit că a fost explozie, am fugit de acasă la mină şi am stat în mină 24 ore în continuu, până ce am găsit şi scos la suprafaţă toate corpurile preschimbate şi sfărâmate ale tovarăşilor căzuţi în câmpul muncii. Când am sosit la suprafaţă, am găsit la gura minei armată, muncitori particulari, femei şi copii plângând şi ţipând în aşa fel, că m-am emoţionat şi am plecat să intru în mină din nou, să nu mai aud şi să nu mai văd ce se petrece. Însă cu mine era un domn, ing. Huszti, şeful minei, care plângea şi el, şi nu m-a lăsat să mă reîntorc în mină”, scria Petru Mihăilă.





Cronologia tragediilor petrecute în Mina Lupeni în secolul XX

1912, Mina Sud Lupeni - 4 morţi

1917, 19 octombrie, Mina Elena (Lupeni) - 57 de morţi;

1920, 13 Ianuarie. Puţul Clara (Lupeni) - 3 morţi;

1922, Mina Ştefan (Lupeni) - 1 mort;

1922, 27 Aprilie, Catastrofa din Mina Aurelia, Lupeni, 82 de morţi;

1929, Mina Victoria Lupeni - 1 mort;

1940, Mina Ileana – 53 de morţi;

1944, 3 Mai. Mina Lupeni - 33 morţi;

1953, Mina Lupeni - 3 morţi;

1955, Mina Lupeni - 9 morţi;

1956, Mina Lupeni - 12 morţi;

1956, Mina Lupeni - 9 morţi;

1992, ianuarie, Mina Lupeni, doi morţi

1993, februarie, trei morţi, surpare.

