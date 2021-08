Municipiul Deva se împrumută cu peste 30 de milioane de lei, pentru a putea finanţa investiţiile locale

Municipiul Deva se împrumută cu peste 30 de milioane de lei, potrivit proiectelor de hotărâre iniţiate de primarul Florin Oancea, care vor fi dezbătute în şedinţa de Consiliu Local, din 30 august 2021.

Constructorii care reabilitează Centrul istoric al Devei au fost somaţi să se apuce de lucru

Incompetenţa autorităţilor „îngroapă” cele mai atractive zone turistice ale Hunedoarei

Lucrări de mântuială la stadionul Cetate. Gazonul a ajuns o băltoacă, pista de atletism întârziată cu un an



Unul dintre proiecte vizează aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 20.266.043 lei, din Trezoreria Statului, necesar pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.



Al doilea proiect vizează aprobarea unui împrumut în valoare de 10.000.000 lei din Trezoreria Statului, pentru asigurarea finanţării investiţiilor publice locale.



În prezent, potrivit administraţiei locale, municipiul Deva are în derulare un contract de credit încheiat în 15 mai 2019 cu Exim Bank - Timişoara, în valoare de 50.000.000 lei, cu o perioadă de graţie de 36 luni şi perioadă de rambursare 204 luni, iar în cursul lunii septembrie 2021 va rambursa integral un alt credit contractat în 2006, în valoare de 20.000.000 lei.



„Potrivit calculului gradului de îndatorare a bugetului local al Municipiului Deva în urmacontractării/garantării de finanţări rambursabile, întocmit la data de 28.01.2021, în anul 2021, gradul de îndatorare al U.A.T. Municipiul Deva este de 10,17 la sută, iar maximul atins va fi în anul 2023, respectiv 10,78 la sută, cu mult sub limita de îndatorare cerută de legislaţia în vigoare şi anume 30 la sută”, se arată în raportul ataşat proiectelor.



Potrivit reprezentanţilor municipalităţii, noile credite sunt necesare pentru a preveni şi evita întârzierile ce ar putea surveni din lipsa resurselor financiare în bugetul local, pentru a asigura cota de cofinanţare proprie sau pentru a asigura cheltuielile neeligibile.

