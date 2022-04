Un crescător important de oi din sudul Moldovei rămâne fără mii de animale din cauza unei boli fatale

Familia Patrichi deţine o fermă cu peste 2.000 de oi în judeţul Galaţi. În luna martie a primit de la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Galaţi o notificare prin care era anunţată că, în urma unei analize de laborator, a fost confirmată scrapia în fermă.

Este vorba de o boală incurabilă, care afectează sistemul nervos central al oilor.

„Au fost recoltate trei analize. S-au trimis iniţial la laboratorul de la Brăila, ulterior la Bucureşti. Două au ieşit negative, una pozitivă. Animalele sunt sănătoase, nu au nimic. Am miei abia născuţi, o frumuseţe. Dacă erau bolnave, luam banii de la stat, dar nu vreau să iau bani şi să omor animale. (....) Acum sunt obligat, înainte de Paşte, să dau toţi mieii la abator”, spune fermierul Ştefan Patrichi.

Reprezentanţii DSVSA Galaţi spun că vor fi recoltate probe de la toate oile din fermă, iar cele bolnave vor fi sacrificate pentru eradicarea focarului.

„S-au efectuat teste pe probe de creier şi s-a descoperit un focar de scrapie la o exploataţie din localitatea Frumuşiţa. Conform legislaţiei în vigoare, noi am întocmit planul de măsuri de eradicare bolii. Este o boală degenerativă şi fatală, afectează sistemul nervos al oii. Din păcate nu are tratament. Este ca la pesta porcină. Am discutat cu proprietarul fermei şi vor fi trimise probe la Bucureşti de la toate oile, cu excepţia mieilor. Acolo unde rezultatele vor fi pozitive, animalele vor fi sacrificate, iar statul va acorda despăgubiri. Animalele sănătoase vor rămâne în fermă. În schimb, toţi mieii vor fi duşi la abator. O parte din bani îi dă abatorul, iar diferenţa până la valoarea preţului pieţii îi acordă statul”, explică dr. Ştefan Vasile, director DSVSA Galaţi.