Semimaraton Galaţi, cel mai mare eveniment sportiv şi filantropic din judeţ. O fundaţie comunitară a creat totul

Semimaraton Galaţi, cel mai mare eveniment sportiv şi filantropic din judeţ, ajuns în acest an la a noua ediţie, este organizat, ca în fiecare an, de Fundaţia Comunitară Galaţi. Aceasta este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit şi a devenit în timp interfaţa dintre comunitate şi resursele acesteia.

Fundaţia Comunitară Galaţi a pornit iniţial ca un grup de iniţiativă în 2014. La nivel naţional există 19 fundaţii comunitare.

„Scopul nostru este să găsim resurse în comunitate, pe care le îndreptăm apoi tot în comunitate, conform nevoilor acesteia. Este treaba unei fundaţii comunitare să ştie ce se întâmplă în oraş, care sunt nevoile acestuia şi să facă o punte între resurse şi nevoi”, a explicat Liliana Cristea, directorul Fundaţiei Comunitare Galaţi, pentru Adevărul.

În 2014, odată cu organizarea primei ediţii a Semimaraton Galaţi, s-au obţinut şi fondurile necesare pentru înfiinţarea fundaţiei. Proiectele sale vizează printre altele educaţia şi protecţia mediului, dar prin ele sunt sprijinite şi asociaţiile care acordă asistenţă persoanelor şi copiilor cu probleme medicale, precum autismul sau sindromul Down, astfel încât numărul de beneficiari să fie cât mai mare.

Donaţii de zeci de mii de lei anual pentru cauze umanitare

Semimaraton Galaţi constă în probe ce însumează alergări de zeci de kilometri, la care se înscriu alergători de performanţă şi începători, persoane cu dizabilităţi, antreprenori locali, seniori şi copii. Cea mai lungă cursă are 21 de kilometri, mai este un cros de 10 kilometri, cursa populară de trei kilometri şi cursa copiilor, care diferă în funcţie de vârsta copiilor, de la 400 de metri la un kilometru.

„Scopul competiţiei este de-a alerga şi a dona. Asociaţiile şi grupurile de iniţiativă depun proiecte, ele sunt evaluate de un juriu şi primesc un punctaj, apoi se decide care din acestea vor intra în cursa de finanţare pentru semimaraton”, descrie procedura Liliana Cristea.

Din aceste donaţii, în fiecare an s-au adunat zeci de mii de lei, bani strânşi din taxele de participare la semimaraton, donaţiile făcute online şi procentajele venite din sponsorizări şi cu care au fost finanţate proiecte care vizează acordarea de burse pentru autonomia şi terapia copiilor speciali, digitalizarea educaţiei, dotarea unei biblioteci cu cărţi şi desfăşurarea unui festival de ştiinţe, printre multe altele.

Oamenii de 10, promovaţi prin Gala Comunităţii

Fundaţia Comunitară Galaţi a organizat până în 2019 şi Gala Comunităţii, un eveniment menit să îi facă cunoscuţi pe oamenii care au adus o schimbare în bine în oraş. Vorbim, de pildă, de cel mai bun voluntar până la cea mai bună campanie de strângere de fonduri.

Propunerile vin din comunitate, iar apoi un juriu şi din nou gălăţenii se exprimă prin vot asupra concitadinilor a căror poveste merită spusă şi poate fi inspiraţională şi pentru alte persoane. După doi ani de pandemie, Fundaţia Comunitară Galaţi va relua Gala Comunităţii pentru a-i scoate din nou în faţă pe gălăţenii care ajută comunitatea prin diverse proiecte.

Ştiinţescu, fondul care susţine învăţarea altfel

Fondul Ştiinţescu, susţinut de Romanian-American Fundation, este un alt proiect interesant al fundaţiei. Ajuns la ediţia a treia. Ştiinţescu Galaţi este un program prin care atât profesorii, cât şi copiii, învaţă altfel. Dincolo de bănci, în afara manualelor şcolare. Copiii, începând de la şcoala primară până la liceu, învaţă de la profesori sau voluntari cum să-şi pună în practică ideile şi că ştiinţa nu se învaţă doar în bancă sau din cărţi, ci şi din realitatea de zi cu zi.

Din şuruburi, piuliţe, roboţi, lipici, experimente şi multe altele din care îşi construiesc visurile. Profesorii învaţă de la cei mici cât de mare le e bucuria de a vedea ştiinţa ca pe o joacă, nu ca pe o materie la care trebuie să ia note mari. Unul din proiectele puse în practică de copii prin fondul Ştiinţescu este o eoliană şi mai multe sere robotizate construite în curtea Liceului Sportiv din Galaţi.

„Este un mod mai relaxat, dar şi mai eficient pentru copii de-a învăţa să facă diverse lucruri”, spune directorul Fundaţiei Comunitare Galaţi. În acest an, fundaţia şi-a propus să susţină financiar trei echipe care să construiască de la zero un cart electric, ţinând cont că Galaţiul are o istorie destul de bogată în domeniul cartingului.

Sprijin pentru spitale în pandemie şi pentru refugiaţi după izbucnirea războiului

Fondul de Urgenţă a luat naştere în 2020, după apariţia pandemiei. Prima lui parte s-a numit „Galaţi în siguranţă”, prin care s-a derulat o masivă campanie de sprijinire a 10 spitale din Galaţi, pentru care au fost cumpărate diverse echipamente medicale şi materiale de protecţie sanitară, pornind de la ventilatoare pentru Terapie Intensivă şi până la măşti şi mănuşi de protecţie.

„A fost o perioadă extrem de dificilă pentru echipa noastră executivă pentru că nu aveam deloc experienţă în privinţa echipamentelor medicale. Se făcea speculă, apăreau firme peste noapte care vindeau produse la care nu se putea verifica provenienţa şi exista astfel un pericol real de-a cumpăra produse care nu sunt conforme sau de-a plăti produse care nu mai erau livrate”, explică Liliana Cristea.

În 2022, după izbucnirea războiului din Ucraina, Fondul de Urgenţă a trecut într-o nouă fază. Se numeşte acum „Refugiaţi în Siguranţă”, iar cu banii strânşi de la persoanele fizice şi juridice din Galaţi sunt sprijinite financiar şapte organizaţii care sunt implicate activ în lucrul cu refugiaţii, pornind de la asigurarea hranei şi cazării până la transportul copiilor la diverse activităţi şi cursuri de limbă engleză.

Fundaţia are la dispoziţie acum şi un buget de 50.000 de euro pentru un fond destinat educaţiei de mediu, ce se adresează ONG-urilor şi grupurilor de iniţiativă, iar beneficiarii sunt elevii de la clasa I până la liceu. Proiectele vor viza olectarea selectivă, efectele acţiunilor omului asupra mediului şi crearea aşa numitelor şcoli verzi prin folosirea energiei solare.

