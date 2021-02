Mărturia tulburătoare a unui voluntar în spitale COVID: „Am văzut cum se moare în deplină singurătate”

Alături de alţi colegi, Răzvan a dat o mână de ajutor acolo unde a fost solicitat: în corturile cu bolnavi afectaţi de virusul SARS-CoV-2, la UPU în triaj şi la stabilizarea pacienţilor. S-a ocupat de tratamentul acestora, de monitorizarea funcţiilor vitale, EKG, tot ce e necesar pentru salvarea unei vieţi.

„Practic, am avut calitatea unui asistent medical generalist, dar fără licenţă. Am lucrat în ture de zi de opt ore, sub coordonarea asistentului şef sau direct a medicului”, spune Răzvan.

Nu a fost uşor, mai ales că voluntariatul s-a desfăşurat şi în sesiune, dar viitorul rezident spune că s-a bucurat de experienţă. „Am învăţat multe, atât din punct de vedere profesional cât şi în plan personal. Au fost zile mai bune, dar şi momente critice. Am văzut cum se pierde un pacient, am trăit singurătatea celor care se sting din viaţă fără să apuce să vorbească cu rudele”, spune Răzvan.

Alături de el, au mai fost 17 colegi la UPU, alţi 12 la secţia ATI de la Spitalul Judeţean, 4 la Spitalul de Boli Infecţioase, 9 la Spitalul de Pneumoftiziologie şi 3 la Spitalul CFR, ca şi la unităţile sanitare din Tecuci şi Brăila.

În total, 62 de studenţi medicinişti voluntari (anii IV, V şi VI la specializarea Medicină, respectiv anii III şi IV la Asistenţă medicală) au dat o mână de ajutor în lupta celor din linia I. Chiar cu preţul propriei sănătăţi: cu toate măsurile de siguranţă luate, mai mulţi colegi de-ai lui Răzvan au fost afectaţi de infecţia cu noul Coronavirus, având din fericire doar forme uşoare. Cei mai mulţi dintre studenţi şi-au reînnoit contractele de voluntar şi vor merge în spitale şi în semestrul II. Aproape toţi s-au vaccinat.

„A contat ajutorul nostru. Am văzut personalul din spital un pic mai relaxat, atunci când ne ştia la datorie. Mai ales în perioadele superaglomerate. Şi bolnavii au avut încredere în noi. Unii ne-au şi felicitat pentru că ne-am oferit să ajutăm. Nu am avut cazuri, nici eu, nici colegii, în care să fim respinşi sau apostrofaţi”, a precizat Răzvan.

„Am văzut cum se moare în deplină singurătate”

Viitorul medic spune că, inspirat de experienţă, şi-ar dori să lucreze, pe viitor, la UPU, să facă medicină de urgenţă. Şi îşi mai doreşte un lucru: să rămână în Galaţi, să încerce să schimbe un pic mentalitatea pacienţilor şi a personalului medical, să aducă ceva bun în sistem.

„M-am schimbat şi eu un pic. După toată experienţa aceasta cred că ar trebui să fim cu toţii mai buni, să contribuim fiecare cu ce putem pentru a trece peste pandemie. Am văzut cum se moare în deplină singurătate – pacienţii văd doar alţi bolnavi şi nişte combinezoane albe. De multe ori nu apucă să îşi ia rămas bun de la cei dragi. Cred că vulnerabilitatea asta ar trebui să ne facă, să apreciem mai mult ceea ce contează cu adevărat, de fapt: familia şi prietenii.”, povesteşte Răzvan

Cadrele didactice ale Facultăţii de Medicină şi Farmacie Galaţi susţin implicarea studenţilor în activităţile de voluntariat.

„Le mulţumim şi îi felicităm pe toţi studentii noştri pentru implicarea de care au dat dovadă în efortul de a întări frontul celor care combat răspândirea virusului SARS-CoV-2. Suntem mândri de ei şi sperăm că lupta noastră (medici, farmacisti, rezidenţi, asistenţi medicali, moaşe etc.) se va termina cu revenirea la normalitate!”, au precizat cadrele didactice din conducerea Facultăţii de Medicină şi Farmacie.

Vă recomandăm şi: