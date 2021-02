Cum trăieşte ultima supravieţuitoare a unui cătun de pe malul Siretului. „Am rămas doar cu căţeii. Cu ei, mai uit de necazuri” FOTO

Cătunul Crângeni, din comuna Nămoloasa, judeţul Galaţi, pare a fi desprins dintr-o poveste de demult. O uliţă îngustă, case abandonate, dărăpănate, garduri rupte, curţi invadate de vegetaţie uscată şi o linişte de mormânt. Pe drum nu se aude şi nu se vede ţipenie de om. Se mai aude doar lătratul câinilor, care s-au aciuat de-a lungul anilor în singura gospodărie locuită. În cătun mai trăieşte acum doar Ioana Dragotă, o femeie de 79 de ani.

GALERIE FOTO

„Am venit aici în cătun în urmă cu aproape 20 de ani. Soţul meu avea probleme de sănătate şi ne-am mutat pe malul Siretului pentru că este aer curat. Aici nu este poluare, este linişte. Anii au trecut şi am rămas aici. Când ne-am mutat noi mai erau câţiva bătrâni în sat, dar s-au dus cu toţii. Nu mai este nimeni acum. Cine să mai ajungă aici? Tinerii nu mai vin în pustietatea asta”, povesteşte femeia.





sursa: Arhivă personală

Soţul i-a murit în urmă cu două luni, iar de atunci a rămas ultima supravieţuitoare din sat. Îşi alină singurătatea cu cei 25 de câini din cătun, care au rămas acum în grija ei. Trăieşte departe de lume, fără apă curentă sau dispensar medical. Cu toate acestea, femeia spune că este mulţumită cu traiul din cătun şi nu duce lipsă de nimic. Doar dorul de soţul ei o macină.



„Am trăit aici împreună mulţi ani. Ne-am obişnuit cu singurătatea, cu liniştea din cătun. Am muncit toată viaţa şi am avut ce ne-a trebuit. Am crescut animale şi păsări, nu ne-a lipsit nimic. Ne rugam la Dumnezeu doar să ne dea sănătăte şi să ne ţină în putere. Din păcate, Titi a plecat. Am rămas doar cu căţeii, cu ei mă iau şi mai uit de necazuri. Ei sunt ca şi copiii mei”, povesteşte tanti Ioana.



sursa : Arhivă personală

În ultimul an, de când a început pandemia, singurii oameni care ajung în cătun sunt reprezentanţii asociaţiei pentru protecţiei animalelor „Ajutaţi-l pe Lăbuş”, din Galaţi. Administratorul asociaţiei, Corina Grigore, a aflat de povestea bătrânilor care îngrijesc 25 de câini şi a mers să ajute.

sursa: Arhivă personală

„Pe tanti Ioana şi pe nea Titi i-am cunoscut anul trecut, în ianuarie. Aflasem de povestea lor şi m-a impresionat foarte mult. Doi oameni simpli, care din puţinul lor aveau grijă de 25 de câini. Am mers în cătun şi le-am dus mâncare căţeilor, i-am sterilizat şi am încercat să le îmbunătăţim viaţa. Am întâlnit la aceşti oameni o dragoste simplă şi sinceră, care m-a înduioşat de fiecare dată. Am promis că îi vom ajuta şi astfel, lună de lună, am mers în cătun cu saci cu mâncare. Pentru tanti Ioana şi nea Titu am mai cumpărat alimente şi apă, dar nu au cerut niciodată nimic şi tot timpul îmi spuneau că sunt mulţumiţi cu viaţa care o duc. Astfel, s-a legat o prietenie frumoasă şi sinceră. Căţeii, când auzeau maşina, veneau şi săreau în faţa ei de bucurie. Nea Titi şi tanti Ioana veneau şi ei la poartă să ne întâmpine. Din păcate, în decembrie Tarzan, Pionerul, Zmeul au zărit de departe maşina şi au venit în faţa noastră, parcă să ne dea o veste. Cu tristeţe am aflat că nenea Titi este bolnav, nu l-am putut saluta”, spune Corina Grigore.

sursa: Arhivă personală

Reprezentanţii asociaţiei Ajutaţi-l pe Lăbuş spun că vor continua să meargă în cătunul Crângeni, pentru a-i vizita pe tanti Ioana şi pe cei 25 de câini.

