Cum au fost achitaţi membrii unei grupări de contrabandişti, deşi fuseseră prinşi în flagrant de poliţişti

Curtea de Apel Galaţi i-a achitat pe şapte membri ai unei grupări de contrabandişti de acuzaţia de complicitate la contrabandă şi contrabandă la capătul unei proces care a durat cinci ani. Asta după ce prima instanţă, Judecătoria Galaţi, schimbase încadrarea juridică a faptei din contrabandă în tăinuire şi constatase că intervenise prescripţia, în condiţiile în care fapta a fost comisă în 2008.

Cei şapte bărbaţi au fost acuzaţi că au transportat pe fluviul Dunărea, cu ajutorul unei nave, Buciumeni, peste 156.000 de pachete de ţigări de diferite mărci, cu intenţia de-a le comercializa ulterior pe piaţa neagră din România şi a se sustrage astfel de la plata taxelor către statul român, care se ridicau în acest caz la peste 700.000 de lei.

„Cineva a strigat să fugim”

Interesante sunt declaraţiile contrabandiştilor date în faţa anchetatorilor. Toţi dau impresia că nu ştiau nimic despre ce urma să se întâmple în ziua când au descărcat ţigările de pe navă şi că abia apoi au aflat că este vorba de marfă de contrabandă.

”Din câte îmi amintesc, pe navă erau două persoane pe care nu le cunosc şi, împreună cu acestea, toţi am format un şir de pe mal până pe puntea vasului, ocazie cu care am început să descărcăm din mână în mână mai multe cutii până la maşină, cu precizarea că iniţial nu am ştiut ce conţineau acele cutii, dar ulterior am văzut că pe acestea erau inscripţionate mărci de ţigări şi am bănuit că ar putea să conţină ţigări. Declar faptul că eu nu am cunoscut provenienţa acestora, nu am ştiut dacă proveneau din contrabandă sau din ţară, eu ajutând doar la încărcare în maşină. În timp ce încărcam ţigările, cineva a strigat să fugim şi neştiind ce se întâmplă, am fugit împreună cu ceilalţi”, spune unul dintre bărbaţi.

”În ziua de 08.04.2008, în jurul orelor 19,00, am fost apelat de o cunoştinţă, care m-a rugat să-l ajut să descarce/încarce nişte cutii de carton cu marfă, fără să-mi explice în ce constă marfa şi locul unde se va desfăşura acţiunea. În timp ce preluam cutiile, am sesizat că una dintre ele este desfăcută, iar în interiorul său am remarcat existenţa unor cartoane de ţigări de provenienţă Republica Moldova, a căror marcă nu mi-o amintesc”, le-a declarat poliţiştilor un alt participant la descărcarea ţigărilor de pe navă.

Au dat buzna într-o unitate militară ca să scape de poliţişti

Judecătorii instanţei superioare au concluzionat finalmente că Parchetul nu a demonstrat că aceştia ştiau că ţigările pe care le-au descărcat de pe nava Buciumeni pe mal şi apoi la o autoutilitară provin din contrabandă.

”Era necesar să se demonstreze că inculpaţii au cunoscut că bunurile provin din infracţiunea de contrabandă, dar şi că ar fi urmărit un folos material pentru sine sau pentru altul. Or, Curtea observă că în actul de sesizare nu a fost precizată, iar din probele administrate nu rezultă modalitatea în care au fost introduse ţigările în ţară; nu se cunoaşte dacă acestea provin din infracţiunea de contrabandă, respectiv dacă au fost introduse în ţară prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal ori prin locurile anume stabilite dar prin sustragere de la control vamal, cu atât mai mult cu cât autorii (faptei de contrabandă) au rămas neidentificaţi”, au stabilit magistraţii Curţii de Apel Galaţi după analizarea probelor de la dosar.

Asta în condiţiile în care poliţiştii i-au prins în flagrant, iar toţi au încercat să scape cu fuga. Unul dintre contrabandişti s-a ascuns în vegetaţia din zona de transbordare a ţigărilor, iar ceilalţi au pătruns într-o unitate militară amplasată pe malul Dunării, în zona de vărsare a Siretului, fiind reţinuţi de militari şi predaţi poliţiştilor.

Un alt contrabandist a reuşit să se urce în maşină şi să plece în trombă de la faţa locului, cu un Detaşament de Poliţie pentru Intervenţie Rapidă pe urmele lui, care l-a pierdut undeva pe Şoseaua de Centură a Galaţiului. Toţi cei şapte suspecţi de contrabandă au fost ulterior identificaţi de poliţişti şi puşi sub acuzare.

La bordul navei au fost găsite 118.000 de pachete de ţigări, iar în autoutilitară alte 38.320 de pachete de ţigări.

