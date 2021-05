Ruptură în PNL Vrancea. Consilier local, acuzat că face jocurile PSD

Liviu Macovei, consilier local PNL Focşani, va fi supus analizei partidului din care face parte, pentru că a nesocotit, a doua oară, o decizie luată în structurile de conducere ale PNL.

Macovei a fost ales luni preşedinte al Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal 2007 Focşani, club aflat în subordinea Primăriei Focşani. El s-a autopropus pentru această funcţie, în condiţiile în care PNL a decis să-l susţină pentru postul respectiv pe alesul local Cristian Zîrnă.

Comitetul director este format din cinci membri, respectiv primarul PSD Cristi Misăilă, directorul CSM Focşani 2007, Viorel Ciubotaru, consilierii locali PNL Liviu Macovei şi Cristian Zîrnă, dar şi Paul Alecsandrescu, reprezentant din partea comunităţii, dar tot membru PNL.

În urma votului, Macovei a reuşit să obţină funcţia de preşedinte, la limită, fiind votat de primarul Misăilă, de directorul CSM Focşani2007 şi, evident, cu votul său.

Acest lucru a stârnit revolta liderilor liberali, care spun că una au stabilit şi alta s-a întâmplat, mai ales acum, când CSM Focşani 2007 se află în centrul unui scandal legat de bugetul clubului, primarul PSD acuzându-i pe liberali că au tăiat din sumele destinate finanţării entităţii sportive.

„Sunt neplăcut surprins de felul cum au decurs aceste alegeri şi pentru faptul că Liviu Macovei a ajuns preşedintele Consiliului Director cu votul lui Cristi Misăilă. Personal am participat la şedinţa în care s-a stabilit că PNL îl susţine pentru această funcţie pe Cristian Zîrnă, votat de toţi colegii noştri. Liviu Macovei este recidivist, vom face o analiză în zilele următoare şi vom hotărî ce măsuri vom lua. Este o chestiune delicată şi trebuie să reglăm din mers aceste lucruri, mai ales că avem o colaborare foarte bună la nivel local cu USR-PLUS şi e păcat să nu facem ce ne-am propus”, ne-a declarat Nicu Tănase, preşedinte PNL Focşani şi totodată secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Intră la judecata partidului

Şi liderul consilierilor locali PNL este supărat pe decizia de ultim moment a lui Liviu Macovei.

„Una s-a discutat, alta s-a votat acolo, la Comitetul Director. Anterior votului, Liviu Macovei a fost de acord cu ceea ce am stabilit, ne-a zis clar că îl susţine pe Cristian Zîrnă, dar ulterior a procedat altfel. Vom urma întocmai procedurile statutare şi o să luăm o hotărâre”, ne-a spus şi Victor Dumitru, liderul aleşilor locali PNL.

Cel pus la zid de colegi spune că nu e vorba de nicio trădare, ci poate cel mult o lipsă de comunicare.

"Eu mi-am anunţat intenţia de a candida în acea şedinţă a PNL, apoi am plecat la Bucureşti, pentru că aveam treabă. E mult de atunci, vreo lună, şi nu am mai discutat pe subiect şi nici nu am fost anunţat într-un mod clar ce decizie s-a luat. M-am autopropus în funcţie pentru că în campania electorală mi-am luat un angajament că o să susţin sportul, pentru că aceasta este zona mea. Posibil să mă sancţioneze PNL, dar în statut scrie că trebuie să respectăm promisiunile din campanie şi eu asta am făcut. Mi-am asumat această decizie, cu tot riscul de rigoare. Nu este nicio trădare. Eu, până acum, am votat doar împreună cu colegii de alianţă şi se poate demonstra asta. Funcţia de la CSM 2007 nu este nici plătită, nu îmi aduce niciun avantaj, singurul lucru pe care pot să-l fac este să convoc Comitetul Director. Mă voi implica la şecţia de fotbal, unde se vor întâmpla lucruri drastice. Eu am susţinut financiar echipe sportive şi o voi face din toamnă şi cu echipa de fotbal", a declarat pentru „Adevărul“ Liviu Macovei.

Autopropunere cu repetiţie

Liviu Macovei a mai încălcat şi în luna ianuarie deciziile luate în partid, atunci când la fel ca acum s-a autopropus în cadrul şedinţei Consiliului Local pentru funcţia de viceprimar, deşi PNL şi USR-PLUS au decis să susţină pentru funcţiile de viceprimar două femei, pe Ana Maria Dimitriu şi Alexandra Tătaru.

La vremea respectivă, liberalul Macovei nu a avut câştig de cauză, spre nemulţumirea primarului PSD Cristi Misăilă, care a declarat public că şi l-ar fi dorit viceprimar. PNL i-a trecut cu vederea derapajul din ianuarie.

Macovei a avut de-a lungul timpului o relaţie cu năbădăi cu PNL. Şi-a dorit cu ardoare să fie candidatul formaţiunii pentru alegerile locale din anul 2020, înscriindu-se în competiţia internă. În primăvara anului 2019, a părăsit partidul, deoarece a intrat în conflict cu Ion Ştefan, fostul ministru al Dezvoltării, care a devenit candidatul PNL la funcţia de primar al municipiului Focşani.

Macovei s-a înscris în USR, iar în scurt timp a preluat frâiele organizaţiei Focşani, devenind candidat al formaţiunii la funcţia de primar. În luna februarie 2020, pe fondul unor tensiuni interne, a fost exclus din USR, împreună cu mai mulţi membri.

El a pus bazele Partidului "Împreună pentru Moldova", fiind sprijinit pentru a candida la Primăria Focşani, Cu puţin timp înainte de alegerile locale, a bătut din nou palma cu liberalul Ion Ştefan, acceptând să facă tandem la Primăria Focşani, respectiv Ion Ştefan - primar, Liviu Macovei - viceprimar.

Ştefan a pierdut alegerile pentru funcţia de primar, iar Macovei, după crearea alianţei majoritare PNL-USR PLUS în Consiliul Local, nu a mai avut susţinerea necesară pentru a ajunge viceprimar.

Vă mai recomandăm:

VIDEO Cine este liberalul pe care a pariat primarul PSD Cristi Misăilă pentru postul de viceprimar al Focşaniului

Focşaniul are viceprimari de la PNL şi USR-PLUS. Cine sunt doamnele care au fost alese de Consiliul Local