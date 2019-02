FOTO Profesoara care transformă elevii în actori şi cărţile în filme. "Am început de la un sentiment de exasperare"

Ideea profesoarei de limba şi literatura română Carmen Ion, de la Colegiul Naţional Pedagogic "Spiru Haret" din Focşani, de a lansa o provocare elevilor săi, a luat o amploare extraordinară şi a devenit fenomen naţional.

În urmă cu patru ani, profesoara a iniţiat la nivel de liceu o competiţiei de book-trailere, denumită "Boovie" (de la Book şi Movie), pentru a stimula interesul pentru lectură al elevilor.

"Am început de la un sentiment de exasperare, de plictiseală, plus dorinţa de a face ceva cu ei. Până la urmă, din toată combinaţia asta, le-am propus elevilor de la clasa mea, la care eram dirigintă acum cinci ani, să citească nişte cărţi. Ca să fie mai interesant, le-am dat de citit pe grupe, apoi să facă un concurs, apoi un trailer şi din chestia asta a ieşit o atmosferă extraordinară. S-au apucat să filmeze, apoi s-au apucat să-şi contabilizeze cărţile citite şi a ieşit o treabă faină. Şi-au făcut scenarii, au ales costume. Până la urmă, a fost o surpriză pentru toată lumea", a spus Carmen Ion în cadrul unui interviu acordat lui Răzvan Exarhu.

Practic, dintr-o competiţie la nivel de clasă, concursul s-a extins la nivel de liceu, iar anul trecut a devenit judeţean. În 2018, filmul câştigător a participat la Festivalul Internaţional de Film de la Cluj Napoca.

Concursul s-a bucurat de o mare popularitate în rândul elevilor, astfel că la propunerea profesoarei el s-a extins la nivel naţional. Prin urmare, în perioada 17-19 mai, la Focşani, va avea loc cea de a IV-a ediţie a "Boovie", la care s-au înscris 111 echipe, 1.050 de elevi şi 125 de profesori din 70 de localităţi şi 26 de judeţe ale României.

"Avem emoţii, pentru că Focşaniul nu prea a văzut atât de mulţi oameni adunaţi pentru un festival şi implicaţi direct în festival. Sunt peste 1.000 de oameni care vin din afara Focşaniului", spune Carmen Ion.

În premieră, organizatorii au decis ca toate cărţile recomandate pentru concurs să aparţină unor scriitori români

"Anul trecut se serba Centenarul, se spuneau vorbe frumoase, discursuri şi am stat şi ne-am gândit că e foarte frumos că noi celebrăm acest Centenar, dar contează şi cum anume o facem. Dincolo de discursuri ce se ascunde? Până la urmă, e bine să cunoaştem şi literatura ţării în care trăim şi pe cât posibil şi literatura contemporană. Aşa că am decis ca ediţia a IV-a să fie destinată literaturii naţionale, ca să conştientizăm nu numai copiii, ci şi publicul în general, că avem literatură şi e bine să fie citită. Printre autori sunt Dan Lungu, de la Iaşi, Horia Corcheci şi Florin Bican, de la Cluj, Flavius Ardelean, de la Braşov, dar şi Tibi Uşeriu, cu “27 de paşi”. Din Republica Moldova autori sunt Liliana Coropca şi doamna Ţibulac, şi am intros şi un clasic, Mircea Eliade. Există o emulaţie extraordinară în cadrul echipelor, multe dintre ele au şi citit romanele, încep să-şi construiască scenariile, rolurile şi funcţiile în echipă. Avem nevoie de bani să-i aducem pe toţi oamenii aceştia la Focşani. Ideea este nu să facă nişte book-trailere să le trimită online, ci să se vadă acolo, copiii să se întâlnească cu scriitorii pe care îi invităm la Focşani, vom face workshop-uri . Focşaniul să fie un loc al culturii şi împărtăşirii de idei", a mai spus Carmen Ion la postul de radio.

Prin urmare, concursul are nevoie de finaţare şi se aşteaptă ca autorităţile din Focşani şi din Vrancea să se implice în organizarea evenimentului, aşa cum au făcut-o şi anul trecut.

