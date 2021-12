Fostul ministru Ion Ştefan şi fostul prefect de Vrancea, cercetaţi pentru abuz în serviciu. „O minciună sfruntată”

Fostul ministru al Dezvoltării, deputatul PNL de Vrancea Ion Ştefan, ar putea fi anchetat de procurori, pentru a abuz în serviciu, după ce Corpul de control al Ministerului de Interne a solicitat acest lucru în urma unor verificări făcute în Vrancea.

Tot de abuz în serviciu este acuzat şi fostul prefect PNL Gheorghiţă Berbece, după ce în biroul acestuia au fost convocaţi şefii poliţiei din Vrancea şi li s-ar fi atras atenţia, în prezenţa deputatului Ion Ştefan, că fiul demnitarului a fost oprit în trafic de poliţie, de trei ori într-o săptămână. Acest lucru s-a întâmplat pe finalul lunii noiembrie.

În urma acelei întâlniri, şefii poliţiei din Vrancea au făcut raport către ministrul de Interne, iar

Lucian Bode şi-a trimis Corpul de control pentru a verifica situaţia.

Joi dimineaţă, într-o intervenţie la Antena 3, Ion Ştefan, a negat acuzaţiile care i se aduc.

„Este o minciună sfruntată, feciorul meu nu a fost oprit în trafic, a fost legitimat de trei ori în acea săptămână. Era parcat de fiecare dată. Da, am discutat cu prefectul, am discutat cu comandantul Poliţiei, am discutat cu toată lumea. Nu am cerut la nimeni nici socoteală. Fapta este următoarea: în săptămâna în care a fost votat guvernul Ciucă, un reprezentant al familiei mele a fost legitimat de trei ori. Dacă dumneavoastră vi se pare normală această procedură vă rog să vă gândiţi foarte bine la ceea ce vă doriţi. Eu am cerut doar să mi se spună despre ce este vorba", a spus deputatul Ion Ştefan.

Vă mai recomandăm

Ion Ştefan şi Ionel Dancă au demisionat din PNL: „Nu l-am îndepărtat pe Marian Oprişan pentru a fi colegi de coaliţie“

Ministrul „Grindă“ candidează iar la Primăria Focşani. „Voi munci pentru oraş, cum am muncit pentru familia mea“