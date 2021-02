Cine este liberalul pe care a pariat primarul PSD Cristi Misăilă pentru postul de viceprimar al Focşaniului

Primarul Cristi Valentin Misăilă a dezvăluit preferinţele sale pentru una dintre funcţiile de viceprimari, lucru deloc surprinzător având în vedere conlucrarea din lunile care au trecut de la alegerile locale şi până în prezent.

Astfel, în cadrul unei conferinţe de presă edilul Misăilă a recunoscut că şi-ar fi dorit un viceprimar de la PNL şi unul de la PSD, iar liberalul să fie nimeni altul decât Liviu Macovei, care a candidat în tandem pentru această funcţie şi cu Ion Ştefan, adversarul lui Misăilă la alegerile pentru funcţia de primar.

„Mi-aş fi dorit nişte profesionişti. Mi-aş fi dorit să conlucrez cu domnul Macovei, care a demonstrat că este un profesionist în tot ceea ce a făcut. Cu tot respectul pentru doamna Alexandra Tătaru, poate o fi bună din punct de vedere profesional pe linia ei didactică, dar în administraţie trebuie să cunoşti multe legi şi să ai habar de multe proceduri. Iar doamna Ana Maria Dimitriu mi-a demonstrat că după patru ani de consilier local tot nu a învăţat ce înseamnă să ai în primul rând o ierarhizare, o diferenţiere între executiv şi legislativ”, a spus edilul Misăilă.

Acesta nu s-a abţinut de la a jigni şi a lua în derâdere viitoarele colaboratoare, în legătură cu atribuţiile pe care le vor avea dacă vor fi confirmate pe funcţie.

„Văd că doamna Alexandru Tătaru se pricepe la fotografii, a fost colegă cu dumneavoastră, cred că o s-o pun să monitorizeze Direcţia de comunicare. Şi să-mi comunice câinii vagabonzi şi gropile din asfalt, în acord cu înclinaţia şi competenţele sale. Nu ştiu ce să-i dau doamnei Ana Maria Dimitriu, pentru că nu cunosc nici ce studii are. Atât timp cât a fost consiliera domnului prim-ministru bănuiesc că are nişte abilităţi la un cabinet”, le-a ironizat Misăilă pe cele două femei viceprimar.

Trebuie spus că Liviu Macovei este încălcat şi protocolul de colaborare dintre PNL şi USR-PLUS, autopropunându-se pentru funcţia de viceprimar, concurând-o fără succes pe Alexandra Tătaru. Acesta nu a fost sancţionat, încă, de partid pentru gestul de acum o săptămână.

