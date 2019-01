VIDEO Cum au fost umiliţi elevii unei şcoli din Craiova când au spus că le e frig în clasă: „Du-te la mă-ta acasă dacă e frig!“

Incidentul a avut loc în ziua de luni, 14 ianuarie, la clasa a VII-B de la Şcoala gimnazială „Gheorghe Bibescu“ din Craiova, iar momentul scandalului a fost filmat de un copil din clasă. Presa locală (Gazeta de Sud) a preluat iniţial cazul şi l-a prezentat.







Elevii se mutaseră împreună cu profesoara de română în laboratorul de biologie pentru că în clasa lor era prea frig. La un moment dat, ora a fost perturbată de apariţia administratorului şcolii. "Chiar nu vă e ruşine? V-au crescut pretenţiile într-o nesimţire în care nu păstraţi nimic? Aţi făcut clasa aia..., e deplorabilă, e mizeră, aţi vopsit băncile, să puneţi mâna să plătiţi tot mobilierul de acolo şi pe urmă să veniţi să vă mutaţi aici, în curăţenie", a ţipat femeia.



Nemulţumirea administratoarei ar fi pornit de la faptul că mobilierul clasei unde învaţă aşa numiţii elevi "problemă" a fost vopsit cu portocaliu şi verde, iar pe pereţi s-au lipit floricele. Copiii şi profesorul de educaţie plastică au muncit împreună pentru că băncile erau foarte vechi şi doreau să schimbe înfăţişarea clasei. Administratoarei, însă, nu i-a plăcut nimic.

După ce a reuşit să-i dea afară din laboratorul de biologie şi să-i mute în clasa friguroasă, femeia a continuat să urle: "Să nu vă mai prind că vă mişcaţi de aici, iar când plecaţi din această şcoală îmi văruiţi ce aţi făcut, mizeriile, îmi aduceţi băncile care au fost, nu pe care le-aţi vopsit voi, da? Toată şcoala asta are mobilier cum l-a găsit, numai voi v-aţi bătut joc şi de mobilier, şi de pereţi, şi de tot, asbolut tot! Ruşine să vă fie! Am zis că sunteţi… Până la urmă, o să vă reveniţi, că sunteţi copii, că să vă mai acceptăm, dar gata!".

Degeaba a încercat să intervină profesoara sub privirile căreia s-a întâmplat totul: "Intenţia copiilor nu a fost rea". Vorbele ei abia s-au auzit. Urletele femeii au fost întrerupte, într-un final, de o elevă: "Ce am făcut cu băncile, cu pereţii, cu tot, nu am făcut ca să le stricăm sau ceva. Din contră". "Care din contră? Care, mai arată-mi mie o clasă care arată ca a voastră?", a venit replica administratoarei. "Da’ ce au, că nu înţeleg?", a întrebat eleva. "Păi ce? Dacă e aşa frumos şi elegant, ce căutaţi să vă mutaţi?". "Păi, doamnă, dacă aici e frig", a venit imediat răspunsul. Reacţia celei care îi apostrofa de minute bune, i-a şocat pe copii: "Ia uite, fată, du-te la mă-ta acasă dacă e frig!", a spus furioasă administratoarea, pleacând din clasă.