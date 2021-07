Strigătul unui tânăr cu pareză cerebrală, multiplu campion la ciclism. „Vreau să merg la Tokyo, dar nu mă lasă”

Povestea lui Theodor Matican este fascinantă. Theo, cum îi spun prietenii, este un tânăr care la doar 22 de ani a ajuns să primească titlul de cetăţean de onoare al Craiovei.

Acum are 24 de ani. A absolvit Facultatea de Kinetoterapie şi Motricitate Specială şi este student în anul II la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.





Pentru Theo,însă, cel mai important este sportul. Sportul de performanţă. A făcut înot, atletism, este singurul băiat cu dizabilităţi di România care schiază, dar la ciclism a obţinut cele mai de preţ rezultate: este multiplu campion naţional şi european, a fost de 18 ori pe podiumuri internaţionale, dintre care 14 la nivel de Cupă Europeană, iar timp de 12 săptămâni a ocupat locul 1 în clasamentul mondial.





Toate aceste performanţe sunt ale unui tânăr care s-a născut cu pareză cerebrală, care a avut nevoie de 5 ani ca să reuşească să facă primii paşi. Un tânăr care a căzut de sute de ori, dar mereu a găsit forţa să se ridice. „Eu pot", asta spune Theo de fiecare dată.



FOTO/ Arhiva personală Sorin Matican

La antrenamente şi competiţii nu poate să meargă singur. Mereu este însoţit de tatăl său care-i este şi antrenor. „Fiul meu a învins multe, multe bariere, are un diagnostic grav. Nu se poate îmbrăca sau încălţa singur, trebuie ajutat inclusiv atunci când îşi face igiena personală, trebuie să fiu în permanenţă lângă el. Dar munceşte, munceşte enorm şi suntem tare mândri de el", povesteşte medicul Sorin Matican, tatăl lui Theo.

Theo, desemnat de Federaţia Română de Ciclism să participe la Jocurile Olimpice din Japonia

Tânărul craiovean iubeşte ciclismul. Nu trece zi fără să se antreneze, iar în momentul în care urcă pe tricicletă radiază de fericire. Este legitimat la CSA Steaua Bucureşti, clubul care pe data de 14 mai făcea următorul anunţ:





„Theodor Matican a fost desemnat de Federaţia Română de Ciclism să reprezinte România la Jocurile Paralimpice TOKYO 202ONE. Theo, aşa cum îl ştie toată lumea, va ocupa unul dintre cele două locuri câştigate de România (pentru acumularea de cele mai multe puncte UCI la şosea, pentru performanţele sale cicliste, precum şi pentru ocuparea primului loc în clasamentul mondial UCI, timp de mai multe saptamani), în cadrul categoriei sale de dizabilitate, MT2. Stelistul, încadrat conform Certificatului de handicap în gradul „grav cu însoţitor,” va fi însoţit, ca întotdeauna, de tatăl său, antrenorul Sorin Matican".

Din acel moment, Theo a început antrenamentele cu şi mai multă dârzenie. „Vreau să fiu pe podium, vreau să aduc România cât mai sus, vreau să înving. Abia aştept să fiu acolo cu steagul în mână", spune tânărul. „Da, cu steagul României în mână. De fiecare dată când câştigă, Theo ia steagul şi îl înfige pe podium, la locul 1. La Singapore a fost frumos. Pentru gestul său, oamenii l-au aplaudat minute-n şir”, povesteşte tatăl tânărului sportiv.

FOTO/ Arhiva personală Sorin Matican

„Theo nu are dreptul de a avea însoţitor la Jocurile Olimpice”

Visul de a ajunge la Tokyo a fost, însă, umbrit de o decizie halucinantă a Comitetului Naţional Paralimpic din România care a transmis Federaţiei Române de Ciclism următoarea adresă: „Referitor la sportivul Theodor Matican, este clasificat în clasa T2, iar în criteriile IPC stabilite pentru paraciclism, pot avea un însoţitor doar cei din clasa B1 şi H1. În consecinţă, Theo nu are dreptul de a avea un însoţitor la Jocurile Paralimpice, iar legea 448 din România nu este aplicabilă la Jocurile Paralimpice”.

Adresa Comitetului Naţional Paralimpic a şocat familia Matican. „Vreau să merg la Tokyo, dar nu mă lasă. Nu mă lasă să merg cu tata. De ce nu am voie?”, a fost reacţia lui Theo când a aflat vestea.

„Nu înţeleg, chiar nu înţeleg de ce au această atitudine. Federaţia l-a desemnat pe Theo, pentru că are cele mai bune rezultate, are cel mai mare punctaj. Cum să nu aibă drept de însoţitor, cum să meargă fără mine? De unde au scos că lgea 448 nu e aplicabilă la Jocurile Paralimpice, habar nu am. Este strigător la cer ce se înţâmplă. Mă întreabă Theo: tati, de ce nu pot să merg? am greşit cu ceva? am cel mai bun puctaj, de ce nu pot? Eu ce să-i spun, ce să-i răspund? Cum să-i explic că nişte oameni se joacă oribil cu sufletul lui?”, a declarat revoltat medicul Sorin Matican

Reacţia ministrului Eduard Novak, şocantă

Întrebat de cazul Matican, Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, a decalarat că sprtivul craiovean nu s-ar fi calificat pentru Jocurile Paralimpice. „Cum adică nu este calificat? Atunci Federaţia Română de Ciclism cum l-a mai desemnat să reprezinte România? Sper ca domnul ministru sa fie dezinformat, să nu fi urmărit domnia sa cu atenţie performanţele lui Theo. Sper sa nu fie vorba de rea voinţa, de rea credinţă. L-as ruga sa mai verifice încă o data întreaga situaţie. În fiecare an Theo a adus mai multe puncte la Şosea”. E simplu de verificat.





Totul e simplu. FRC l-a propus pe Theo si regulamentul IPC (International Paralimpic Committee) spune foarte clar: Federatia propune si CNP aproba. Ce se întâmpla acum este inuman", a fost reacţia medicului Sorin Matican. Acesta a făcut şi o scrisoare deschisă în care a cerut public „dreptate pentru Theo”.

