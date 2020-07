Reacţia mamei sinucigaşului care a provocat accidentul în care au murit o fetiţă şi tatăl său. „Aşa mamă, aşa fiu“

Ioana Pătru a aflat că fiul său s-a sinucis de la rudele care au sunat-o. „Am vorbit cu el luni seara. Era abătut. De când s-a despărţit de fata aia, de Ana, era trist. Cred că a suferit o depresie, nu ştiu. Nu vorbea cu mine, nu-mi spunea nimic. Îmi închidea telefonul când îl întrebam ce are. Sunt distrusă. A venit ambulanţa când am auzit. Nu mai pot. Cu fata nu am reuşit să vorbesc pentru că m-a blocat pe facebook, m-a blocat peste tot", a declarat Ioana Pătru pentru „Adevărul“.

La câteva ore după accident, femeia a scris pe pagina sa de Facebook următorul mesaj: "Copilu meu frumos si cuminte ai plecat prea de vreme. Sant distrusa. No te voi uita nicidata copilu meu cuminte😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭".

Postarea a stârnit sute de comentarii. "Copilul tău cuminte care a luat trei vieti si un copilas de 6 ani? ...Tu plângi psihopatul tău dar pe acea familie cine o mai plânge? De ce nu l-ai dus la psihiatrie din timp? În iad cu el.. Iar voi, ca familie, să plătiţi pentru ceea ce a făcut... Copil cuminte? Care a distrus o familie, intenţionat? O fetiţă de 6 ani, o familie minunată... Ce copil cuminte era? Ce iertare să merite?... Nu poţi sa iei viata cuiva pentru ca vai doamne suferi după o femeie... Omori oamenii nevinovaţi pe strada... Sa ardă în iad în cele mai dure flăcări... N-are nicio vina familia ca a fost el un criminal. Totusi, mama lui, dacă tot a avut chef sa îşi deschidă telefonul, să îşi schimbe poza de profil si să lase un comentariu, putea să scrie 2 cuvinte si despre adevăratele victime. Dar na... nu poţi avea pretenţia asta de la toată lumea. Asa fiu, asa mama...", sunt doar câteva dintre comentariile în care oamenii i-au adus acuzaţii femeii.

Şi fratele tânărului a postat un mesaj pe facebook, însă el a amintit şi de familia distrusă, iar reacţia oamenilor nu a fost la fel de dură. "Fraţiorul meu nu te voi uita niciodată ! Păcat că ai luat cu tine doua suflete nevinovate!", a scris Daniel Popa.

Accidentul cumplit a avut loc marţi dimineaţă, lângă Craiova. Leontin Marian Popa, în vârstă de 25 de ani, plecase înainte de ora 5 la volanul maşinii pe care i-o cumpărase mama sa în urmă cu puţin timp. Scrisese un bilet de adio în care spunea că o iubeşte pe Ana, fosta prietenă, şi că nu vrea să mai trăiască. A intrat în prima maşină care i-a ieşit în cale. În autoturismul care circula regulamnetar se afla o familie întreagă. Mama, de 34 de ani, tatăl de 41 de ani şi feţiţa lor, în vârstă de 6 ani. Tatăl şi copilul au decedat în drum spre spital. Familia era în drum spre litoral unde visa să-şi petreacă vacanţa.

