Mesaj dur transmis de un artist italian. „Papa Francisc, ai 350.000 de tone aur! Cumpără măşti şi aparate respiratorii!“ VIDEO

Tonino Alfonso a transmis un mesaj video pe pagina sa de Facebook, care a fost deja distribuit de mii de oameni.

"Papa Francisc, mulţumesc pentru rugăciuni! Dar noi avem nevoie de aparate de respiraţie artificială!", şi-a început artistul mesajul. Apoi, cu vocea ridicată, Tonino Alonso l-a acuzat pe Suveranul Pontif că nu-i ajută pe oameni, deşi dispune de o avere colosală. "Eu ţi-am făcut sculptura, eu te-am iubit când te-am văzut, dar tu şi rugăciunile tale nu-mi ajung. Papa Francisc, ai 350.000 de tone de aur! Cumpără măşti şi aparate respiratorii. Ia cele 10 miliarde de euro, cumpără măşti şi respiratorii, Papa Francisc! Dă-i oamenilor, dă-i credincioşilor, dă-i bieţilor creştini, salvează-le viaţa, îndeajuns cu vorbăria, Papa Francisc, ai înţeles?", a spus artistul italian.

În imaginile făcute publice, Tonino Alfonso vorbeşte şi despre preoţii care sunt alături de Papa Francisc. "Demonstrează că eşti altfel decât şacalii din Biserică. Lasă vorbăria! ...Nu e suficient să îndemni oamenii să meargă la judecata lui Dumnezeu, nu aşa se face. Oamenii trebuie să se vindece în trup şi în suflet...Papa Francisc, ai 10 miliarde în aur, toată lumea o spune, 10 miliarde... acest aur la ce-ţi trebuie când Isus s-a născut într-o grotă sărac? Acest aur la ce-ţi serveşte, Papa Francisc? Eu am fost credincios de copil, am fost băiat de altar, am crezut în Dumnezeu şi cred în Isus. Am făcut imagini cu Isus cu arta mea în toate felurile şi cu Madona şi de asemenea, cu imaginea ta... Papa Francisc, ia aceşti bani şi dă-i oamenilor, cumpără măşti, cumpără respiratorii, deschide toate casele că ai miliarde de case goale în timp ce copiii mor de foame, termină cu vorbăria... Papa Francesco, demonstrează lumii, dovedeşte lumii că eşti un alt om decât cei din biserică ce te conduc, altfel decât aceşti şacali care cumpără imobile cu banii săracilor, altfel decât aceste persoane care locuiesc în apartamente de 600 de metri pătraţi, dovedeşte că eşti altfel decât preoţii pedofili, dovedeşte că eşti diferit de ei...Demonstrează că meriţi să mergi în Rai pentru că mergi în Iad, dragă Papa Francisc... Mulţumesc ţie care păstrezi comori în siguranţă, la căldurică, înţelegi? Pune-te la dispoziţia credincioşilor, oamenilor, lumii care moare. Termină cu vorbăria, rugăciunile nu servesc...Dumnezeu ne-a condamnat deja, înţelegi? Sunt iertaţi doar cei care vor da şi tu nu eşti printre ei. Tu eşti unul care, în sinea lui, zice rugaţi-vă, că eu nu o să vă dau banii mei, să muriţi că eu nu vă dau banii mei. Asta spui şi pe mine nu mă amăgeşti, nu mă încânţi, dragă Papa Francisc", şi-a încheiat artistul mesajul.