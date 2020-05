VIDEO Moment ciudat în timpul slujbei oficiate de IPS Teodosie: o femeie s-a învârtit în jurul arhiepiscopului

Începând din 15 mai 2020, s-a permis oficierea slujbelor alături de enoriaşi. La liturghia oficiată de ÎPS Teodosie în faţa Catedralei Sfinții Ap. Petru și Pavel, o femeie s-a învârtit în jurul ierarhului.

Părintele Teodosie şi restul preoţilor nu au reacţionat în niciun fel, ba mai mult, Înalt Prea Sfinţia Sa a şi binecuvântat-o. Nici ceilalţi credincioşi nu au intervenit şi au lăsat-o pe femeie să încheie manifestarea ciudată.

„Noi nu am vrut să reacţionăm, să intervenim cu ceva. Ne-am dat seama că ne confruntăm cu un om cu o anumită instabilitate emoţională. Ne era teamă de cum va reacţiona. Am fost avertizaţi de autorităţi că această izolare la domiciliu vor aduce şi probleme comportamentale. Aş vrea să nu fiu în această situaţie. Sperăm că a fost o chestiune de moment a doamnei şi că nu a păţit ceva complicat. Doamna nu e o credincioasă a Catedralei. Nu am identificat-o printre cei care vin în mod frecvent aici. Probabil a venit mai de departe să îl vadă pe IPS Teodosie. Sperăm doar să fie o chestiune de moment. După acel moment, a dispărut de la slujbă, nu am mai văzut-o”, a spus Eugen Tănăsescu, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, pentru Antena 3.