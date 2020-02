VIDEO Actorul Lucian Iancu, sărbătorit în Constanţa à la Hollywood. În anii '80, fuga sa cu vaporul în Turcia a făcut înconjurul lumii

Actorul Lucian Iancu, un maestru al teatrului românesc, a fost celebrat în seara de duminică, 2 februarie, la Teatrul de Stat din Constanţa, în ajunul împlinirii vârstei de 80 ani. Printr-o gală-surpriză pusă la cale de fiica sa, arhitecta Nadia Iancu, cu sprijinul prietenilor şi al teatrului pe care actorul l-a slujit o viaţă, Lucian Iancu a fost adus la sala Fantasio de pe Bulevardul Ferdinand, fără să bănuiască nicio clipă ce i se va întâmpla.

Prietenul de familie care i-a fost şofer l-a luat de acasă sub pretextul unei ieşiri în oraş, la o masă festivă unde Iancu urma să fie sărbătorit. Limuzina a oprit, în schimb la scara teatrului, unde lumea îl aştepta pe trepte. „Dar ce de lume e…“, a remarcat nostalgic maestrul, întrebând ce piesă se joacă. Se juca „Gaiţele“, comedia lui Alexandru Kiriţescu pe care chiar Lucian Iancu a regizat-o.

Iancu a coborât din maşină întâmpinat de flori, de blitzuri şi de aplauzele publicului. A refuzat mâna de sprijin întinsă de fiica sa şi a făcut o reverenţă folosindu-se elegant de baston. În foaier îl aştepta un tort imens şi un ecran pe care rulau imagini din filmele în care a jucat. L-au înconjurat colegi de teatru, prieteni, rude, cunoscuţi şi admiratori care l-au felicitat pentru cei 80 ani de viaţă plină de aventuri.

„Sunt aşa de emoţionat şi atât de tuşat de acest gest, mai ales că nu mă aşteptam. În general nu am făcut mare caz de statutul meu de actor, de statutul meu social, nu am avut preocupări niciodată de a mă etala în public altfel decât pe scenă. Am ajuns la vârsta la care trebuie să trec şi printr-o asemenea emoţie. Aşa se pare, că lumea mă iubeşte. Nu e o surpriză pentru mine, dar e o confirmare care mă dă gata. Îmi amintesc foarte multe întâmplări frumoase petrecute aici, dar acum să aleg una în mod special mi-e greu. Asemenea moment este cea mai grozavă întâmplare de până acum“, a declarat presei maestrul Lucian Iancu.

A râs măgulit la întrebarea ce va face în următorii 80 ani: „Vă mulţumesc foarte mult! În viaţă contează să o trăieşti, şi la vârsta asta. Contează să nu te uiţi în urmă, să te uiţi înainte. Să mai ai ceva de făcut, să mai vrei să faci – asta contează. Dacă te uiţi în spate, că cum era pe vremea mea, că nu ştiu ce, vai de capul nostru. Dacă în schimb te uiţi înainte, încă ai dreptul să spui că trăieşti. Ce văd eu… da, planuri, piese, dar nu mai văd pădurea din cauza copacilor. Mă lovesc în fiecare zi de câte un copac. Ba să fac aia, ba să pun o piesă, ba am întâlniri cu tot felul de oameni politici să discutăm despre dimensiunea culturală a acestui oraş… pe care vreau să-l văd şi altceva decât o destinaţie de vacanţă, în şlapi şi bikini. Să-l văd la potenţialul ăsta uriaş uman pe care-l are şi material, să văd un teatru, poate îmi ajută Dumnezeu şi nu mor, să văd şi eu Teatrul Naţional la Constanţa într-o clădire superbă, un complex teatral. Să-mi ajute Dumnezeu! Sper să mă audă, că nu vreau să plec încă, dar dacă m-oi duce o să-i spun şi personal“.

Actorul Lucian Spiru Iancu (alintat Lulă sau Lulu) s-a născut la 3 februarie 1940, la Constanţa. Este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L.Caragiale - promoţia 1964. A debutat pe scena Teatrului Mihai Eminescu din Botoşani, apoi a jucat la Teatrul din Piatra Neamţ, după care a devenit actor al Teatrului din Constanţa, al cărui director a fost în anii '80.

La 16 martie 1985 a încercat să fugă din ţară cu un vapor comandat de celebrul Florentin Scaleţchi, într-o evadare care a făcut înconjurul lumii. A fost condamnat la 20 ani închisoare, fiind eliberat la 23 decembrie 1989, la o zi după izbucnirea Revoluţiei din 22 Decembrie 1989.

