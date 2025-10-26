A murit June Lockhart, vedeta filmului „Lassie”. Actrița avea 100 de ani

June Lockhart, o actriță populară din anii 1950 și 1960, cunoscută pentru rolurile sale din „Lost In Space”, „Lassie” și „Meet Me in St. Louis”, a murit pe 23 octombrie în Santa Monica, California. Avea 100 de ani.

Lockhart a murit din cauze naturale la domiciliul său din Santa Monica, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al familiei, Lyle Gregory, un prieten de 40 de ani.

„A fost foarte fericită până la sfârșit, citind în fiecare zi New York Times și LA Times”, a spus el. „Era foarte important pentru ea să rămână concentrată pe știrile zilei”, scrie Variety.

Lockhart a devenit cunoscută pentru interpretarea rolului mamei adoptive a lui Timmy, Ruth Martin, în serialul CBS „Lassie”, difuzat între 1958 și 1964. Ea a preluat rolul de la Cloris Leachman, când familia Martin s-a mutat la ferma celebrului collie și a devenit părinte adoptiv atât pentru orfanul Timmy, cât și pentru Lassie.

Apoi a interpretat rolul Dr. Maureen Robinson în serialul CBS „Lost in Space” între 1965 și 1968. A interpretat rolul unei biochimiste strălucite și al unei mame iubitoare a trei copii, care rămâne blocată în spațiu împreună cu familia sa.

„Când nu filmam Lassie, deveneam campioană la Scrabble cu coafeza mea și echipa”, a declarat ea revistei Closer în 2024. Ea a menționat, de asemenea, că „Lost in Space” a fost proiectul ei preferat. „Era atât de excentric”, a spus ea, „și mi-a plăcut foarte mult relația cu familia mea spațială”.

De-a lungul a aproape opt decenii pe ecran, Lockhart a continuat să apară în zeci de seriale și filme până la vârsta de 80 de ani, cu roluri recurente în „Petticoat Junction”, „General Hospital”, „Beverly Hills 90210” și apariții ca invitată în seriale de la „The Beverly Hillbillies” la „Happy Days”, „Full House”, „Roseanne” și „Gray’s Anatomy”.

Fiica actorului Gene Lockhart și a actriței Kathleen Lockhart, s-a născut în New York City în 1925. A debutat în lungmetraje la vârsta de 13 ani, jucând alături de ambii părinți în filmul lui Edwin L. Marin din 1939, „A Christmas Carol”, unde a interpretat-o pe Belinda Cratchit. După rolul care i-a adus faima, a apărut în filme precum „All This, and Heaven Too”, „Meet Me in St. Louis”, „The Yearling” și „Sergeant York”.

Înainte de serialul TV, Lockhart a apărut în filmul „Son of Lassie” în rolul Priscillei, nepoata ducelui de Rudling. În anii 1950, Lockhart a jucat în mai multe seriale western, precum „Wagon Train”, „Cimarron City”, „Gunsmoke”, „Have Gun – Will Travel” și „Rawhide”.

A fost nominalizată la două premii Emmy, inclusiv pentru cea mai bună actriță în rol principal într-un serial dramatic, pentru interpretarea sa din „Lassie”. De asemenea, a primit două stele pe Hollywood Walk of Fame, una pentru filme și una pentru televiziune. Lockhart a primit anterior un premiu Tony special pentru interpretarea remarcabilă a unei debutante, pentru rolul său pe Broadway în „For Love or Money” în 1948.