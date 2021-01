Puhoi de oameni, unii fără mască, la Boboteaza din Portul Tomis. ÎPS Teodosie: „Au făcut vaccinul înotând în mare” FOTO

Sute de persoane s-au adunat dis-de-dimineaţă în faţa Catedralei Arhiepiscopale Sfinţii Petru şi Pavel din Constanţa, acolo unde erau pregătite carele trase de boi şi butoaiele ce conţineau apa sfinţită apoi de Bobotează. Cei mai nerăbdători nu au mai aşteptat sfinţirea apei şi şi-au umplut sticluţele direct din butoaiele mari, deşi organizatorii le-au cerut să mai aştepte o vreme.

Copiii au fost cei mai încântaţi, întrucât s-au putut fotografia, au putut admira şi mângâia boii înhămaţi la căruţe sau un măgăruş, care a fost tot timpul îndărătnic. Animalele au fost aduse special pentru această procesiune din mai multe sate dobrogene.





Cu credinţă, dar fără mască

Bunici cu copii, oameni în vârstă, sănătoşi sau cu handicap, toţi au sperat în zi de sărbătoare că apa sfinţită le va da noi puteri şi multe zile de trăit. Se pare că mulţi au lăsat această dorinţă doar pe seama lui Dumnezeu, pentru că nu toţi purtau mască sau nu o ţineau regulamentar. „Am mască, dar nu o port“, a mărturisit senină maica din Techirghiol, de 73 de ani, aşa cum s-a recomandat, atunci când am întrebat-o de ce nu se protejează. „Dacă aţi venit cu credinţă aici, cu adevărată credinţă, astăzi e o zi miraculoasă, a completat femeia. „Niciodată nu am pus-o (n.red. masca) şi niciodată nu m-am îmbolnăvit“, completează şi doamna care o însoţeşte, de 84 de ani.

Procesiunea prilejuită de Botezul Domnului a pornit apoi de la Catedrala Arhiepiscopală pe Bulevardul Regina Elisabeta şi a avut ca punct final Portul Tomis, acolo unde, pentru prima dată, s-a ţinut slujba. Anii anteriori, apa a fost sfinţită pe faleza Cazinoului, dar cum construcţia-simbol a oraşului este în şantier, acest lucru nu a mai fost posibil. Marea masă de credincioşi a fost condusă de preoţi şi de ÎPS Teodosie, care a parcurs traseul într-o caleaşcă trasă de cai negri.

Mii de credincioşi au ascultat slujba în Portul Tomis

În Portul Constanţa, aşteptau câteva mii de credincioşi să înceapă sfinţirea apei. Deşi în zonă se aflau mai multe cordoane de jandarmi, nu era respectată distanţarea fizică şi nu toţi cei prezenţi purtau masca regulamentar. În cele din urmă, prin mulţime au intrat reprezentanţi ai forţelor de ordine, aşa numitele „echipe de dialog“, care le-au cerut oamenilor să respecte regulile necesare pe timp de pandemie.

La finalul slujbei care a durat mai bine de o oră, ierarhul Tomisului le-a cerut credincioşilor să fie generoşi cu semenii lor. „Boboteaza este ziua de lumină şi de început de an când apele se sfinţesc şi cu apele se sfinţeşte şi firea noastră omenească. Noi toţi în ziua de Bobotează ne împlinim spiritual, spiritul nostru se aprinde de credinţă. Suntem la început de an. Sperăm că începutul de an va aduce zile frumoase tot timpul anului“, a transmis ierarhul Tomisului tuturor celor prezenţi.

El nădăjduieşte ca după această sărbătoare să se „depărteze de noi toată boala şi toată neputinţa“. „Iată, am venit aici să ne sfinţim noi, să sfinţim şi marea, care este locul unde toţi oamenii vor să ajungă măcar o dată pe an. Marea care are şi calităţi vindecătoare pentru cei ce înoată în ea, şi iată apa mării cu sarea ei este vindecătoare trupurilor noastre", completat înaltul prelat al Bisericii.

La sfârşitul slujbei, aşa cum cere tradiţia, ÎPS Teodosie a aruncat trei cruci în apă. Obiectele sfinţite au fost scoase de trei tineri, dintre care doi salvamari. Pentru curajul lor, ei au fost binecuvântaţi de înaltul prelat şi au primit mai multe daruri din partea Arhiepiscopiei Tomisului, printre care şi o sumă de bani. „Aceşti tineri au făcut vaccinul anticoronavirus înotând în mare“, a glumit la final Teodosie.

Cel mai aşteptat moment, acela al primirii apei sfinţite în sticle îmbuteliate, a fost gustat din plin de mulţime, care s-a îngrămădit în locurile special amenajate din Portul Constanţa, acolo unde acestea erau depozitate.

Slujbe de sfinţire a apei au avut loc în aproape toate localităţile care au ieşire la apă, de pe cuprinsul Dobrogei. Însă, la Tulcea, procesiunea de pe faleza Dunării a fost anulată, din cauza pandemiei, aşa cum a anunţat Episcopia Tulcii. Preasfinţitul Visarion a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în Catedrala episcopală Sfântul Nicolae din oraş.