Octav Bjoza a fost demis din funcţia de secretar de stat. „Făuritorii Marii Uniri au murit lângă noi în temniţe, iar un urmaş de-al lor m-a destituit“

Fostul deţinut politic Octav Bjoza, de 82 de ani, a fost demis luni de premierul Florin Cîţu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Fostul deţinut politic spune că a aflat aseară că actul de destituire a fost publicat în Monitorul Oficial.

Marii făuritori ai Marii Uniri au murit lângă noi în temniţe, iar acum, un urmaş de-al lor şi-a permis să mă destituie. Este o ruşine, o pagină ruşinoasă a Partidului Liberal“, spune Bjoza. „Este una din cele mai ruşinoase decizii ale PNL.au murit lângă noi în temniţe, iar acum, un urmaş de-al lor şi-a permis să mă destituie. Este o ruşine, o pagină ruşinoasă a Partidului Liberal“, spune Bjoza.

El crede că decizia fost luată după ce asociaţia foştilor deţinuţi politic pe care o conduce a dat un comunicat de presă în care susţine ca toţi urmaşii celor care au avut de suferit în timpul comunismului să primească reparaţii morale şi materiale, fără nicio excepţie.

Octav Bjoza a fost desemnat de asociaţie în această funcţie la 1 octombrie 2014, în timpul guvernării Ponta. Ca înalt secretar de stat primea suma de 8.000 de lei. Aceşti bani s-au cheltuit, spune el, în drumurile pe care le-a făcut în marile lagăre: Periprava, Târgu Ocna, Cluj.

Pensia sa de inginer este de aproape 2.000 de lei. „În urmă cu trei ani, pensia mea de inginer, cu 20 de ani de studii, arestat şi în timpul studenţiei, era de aproape 2.000 de lei, iar Ion Ficior avea 6.000 de lei“, dezvăluite fostul deţinut politic. Indemnizaţia lui de deţinut politic „este cu 400 de lei mai mică decât a unui revoluţionar impostor. Primesc 700 de lei pentru fiecare an de detenţie. După câţiva ani, am primit somaţie să mă prezint de urgenţă la Casa Judeţeană de Pensii Braşov şi să restitui încasări necuvenite, de un leu pe lună pe trei ani retroactiv. Aşa am restituit 72 de lei“, mărturiseşte Bjoza.

Octav Bjoza a fost primul deţinut politic decorat de preşedintele Klaus Iohannis, în urmă cu cinci ani. În timp ce era student al Facultăţii de Geografie-Geologie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi a fost arestat pentru că făcea parte din „Garda Tineretului Român“, o organizaţie cu opinii liberale şi deschisă spre Occident.

La 10 octombrie 1958, Tribunalul Militar Braşov l-a condamnat la 15 de ani de muncă silnică. Octav Bjoza a fost mutat succesiv în 14 locuri de detenţie: Securitatea din Iaşi, Uranus şi Braşov, în închisorile Codlea, Gherla, Jilava, Văcăreşti şi Brăila şi în lagărele de muncă de la Stoieneşti, Periprava şi Grindu. A fost deportat şi în Deltă, unde a muncit la recoltarea stufului. A fost eliberat în 1962, însă a fost urmărit de Securitate până la căderea regimului.