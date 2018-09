Neamţul revoluţionar de la ţară a creat grupul Comune Fără Penali: „Dacă eu, ca străin, lucrez pentru poporul român, şi românii trebuie să o facă“

Neamţul din Rasova a creat grupul de Facebook Comune Fără Penali. Grupul virtual strânge laolaltă oameni care vor să se implice în mersul comunităţii lor, sărăcite şi neîngrijite. Mai ales pentru cei ca Bernhard, din mediul rural, care sunt aparent singuri împotriva tuturor, asocierea este un ajutor în a iniţia acţiuni pentru o administraţie locală onestă.

Kahlert vrea ca edilii să fie responsabili în cheltuirea banului public, iar cei care observă ilegalităţi să aibă o scurtătură, prin grupul de Facebook Comune Fără Penali, în a sesiza ce se întâmplă:

„Avem o cantitate incredibilă de cunoştinţe în comunitatea noastră, iar atunci când aceasta este grupată şi concentrată putem crea o nouă fundaţie cu standarde diferite.

Aceşti oameni au potenţialul de a participa la îndepărtarea corupţilor din vârful societăţii. Solidaritatea a fost întotdeauna o sabie ascuţită care ar putea schimba lumea.

Dacă eu, ca străin, reuşesc să lucrez pentru poporul român, pentru viitorul nostru comun, ar trebui să fie posibil pentru toţi ceilalţi. Suntem toţi cetăţeni europeni. Deci, intraţi în grup şi vom reproiecta România!“

Locuitori ai Rasovei, care până acum se abţinuseră în a-şi arăta aprobarea faţă de Kahlert, au ieşit acum public încurajând demersul neamţului. „Este momentul potrivit pentru a face curat în comunele noastre. Ca Rasova, cu siguranţă, sunt mii de comune în România. În jurul nostru, câţiva privilegiaţi îşi umplu buzunarele şi noi le finanţăm averea cu impozitele noastre. Este de ajuns! Ne punem pe treabă“, este hotărât neamţul stabilit din anul 2015 la Rasova, o comună de pe malul Dunării, din judeţul Constanţa.

Enervaţi de insistenţele lui în a vedea cum este gestionată comuna, edilii l-au agresat gonindu-l să plece înapoi în ţara lui, dacâ nu-i convine. „Nu-i convine în România, să se mute în Germania, frate… dacă nu-i convine în România! Când a venit, trebuia să vadă unde a venit, întâi. Şi după aia… Mai emite şi pretenţii“, a strigat primăriţa PSD Maria Mitu.

Neamţul s-a declarat uluit de lipsa de transparenţă şi de felul în care sunt cheltuiţi banii publici. „Totul aici este o afacere de familie. Ce fel de administraţie avem, că numai în folosul comunităţii nu se face? Banii trec doar pe la unii, câţiva, iar restul moare de foame, este silit să stea cu mâna întinsă după ajutoare sociale“, este indignat Kahlert.

Fost specialist IT la compania Hewlett-Packard, Bernhard Rolf Kahlert s-a apucat de studiat legea românească şi a început să ceară lămuriri pentru toate proiectele comunei. Nemulţumit, omul a reclamat organelor de anchetă o sumedenie de lucruri: realizarea unor lucrări edilitare, depozitarea gunoaielor la marginea satului, neigienizarea zonei în termenul acordat de Garda de Mediu şi răspunsul mincinos prin care se spune că lucrarea a fost efectuată (cu care comisarii de Mediu s-au mulţumit), neasfaltarea uliţelor sau pietruirea lor pentru VIP-urile locale etc.

Ce a constatat neamţul despre România

„Încă o dată am văzut mentalitatea românească şi am învăţat cum este organizată rezistenţa în România. Am crezut că nu există diferenţe mari, dar românii par a fi foarte diferiţi faţă de mentalitatea germană.

Mi s-a spus că rezistenţa românească are nevoie de mult timp pentru a se organiza, deşi greu de previzionat dacă scânteia ar putea să se extindă într-o conflagraţie. Ideea este că interese diferite slăbesc coeziunea în comunitate şi pot însemna pensionarea anticipată“.

Cum se face schimbarea

„Din punctul meu de vedere, o schimbare serioasă nu este posibilă deoarece structurile din cadrul sistemului românesc sunt atât de consolidate şi acoperă deja toate domeniile. Frauda pare a fi o infracţiune trivială, deoarece este prezentă la cele mai joase niveluri. Lipseşte conştientizarea necesară pentru menţinerea unei infrastructuri funcţionale şi pentru plata solidarităţii sub formă de impozite.

De asemenea, oficialii responsabili nu-şi văd slujba în beneficiul cetăţenilor, ci ca un magazin de autoservire, de la care îşi măresc averea personală. Oamenii nu se asigură că legile existente sunt implementate şi respectate. Mai mult, încă se adoptă legi care accelerează subminarea democraţiei. Cineva se gândeşte la schimbările constituţionale, dar mă îndoiesc că majoritatea populaţiei cunoaşte conţinutul acestora“.

„Mă simt în comuna mea ca în Evul Mediu“

„Aici ajungem la una din cauzele principale. Este înspăimântător pentru mine să văd cum se derulează învăţământul în România şi cât de mulţi oameni analfabeţi există. Mai ales în mica noastră comună, unde conform Constituţiei articolul 32 învăţământul obligatoriu ar trebui să fie prescris şi oferit gratuit. Realitatea este diferită. Aici, politica şi reprezentanţii acesteia eşuează complet.

În Germania, accentul se pune pe educaţia educaţiei, deoarece în epoca de digitizare este necesar să fim instruiţi în ea, astfel încât să nu pierdeţi legătura. Nu ştiu cât de mult în România au acces la o astfel de pregătire. Este dificil să transmiteţi ceva dacă nu există baza.

Mă simt în comuna mea înapoi în Evul Mediu, pentru că doar această educaţie, care presupune şi înţelegerea faptului că gunoiul nu este ars în grădină sau eliminat în natură, nu întâlneşte nici o înţelegere.

Gunoaiele din Rasova Sursa Facebook Bernhard Rolf

S-ar putea crede că schimbările climatice globale nu sunt încă cunoscute aici. Ceea ce mă sperie este şi faptul că, pe de o parte, sunt mulţi copii născuţi în comuna noastră şi, pe de altă parte, posibilităţile de a le oferi un viitor bun lor şi mamei lor (deoarece soţul a ieşit în străinătate pentru a lucra) sunt practic zero.

Primarul nu face nici un efort să-l schimbe. Se pune accentul pe gestionarea celor existente timp de cel puţin 4 ani pentru a obţine o pensie specială pe viaţă. Bine-cunoscutele mijloace, cum ar fi şantajul, intimidarea şi constrângerea, încă funcţionează bine. Ar putea fi schimbat, dar acest lucru necesită curaj şi asumarea de risc a cetăţenilor comunei noastre“.

„Copiii din sat au o carieră ca analfabeţi“

În ceea ce priveşte copiii din sat, care au o carieră ca analfabeţi, fiind prea bătrâni pentru a fi integraţi în viaţa şcolară normală, primarul poate angaja un profesor suplimentar pentru a-i învăţa să citească şi să scrie cel puţin. Deja 130.000 de lei sunt cheltuite lunar pe salarii, unde nimeni nu ştie pentru cine şi unde se folosesc aceste sume. Când 4 persoane vin la contorul de apă, 3 sunt cu siguranţă prea multe.

Primarul nu-mi vorbeşte, chiar interzicându-mi şi soţiei mele să intre în primărie dacă nu le respect instrucţiunile. Că există o cutie neagră în care fluxul de bani intră şi iese, dar nu există transparenţă pentru ceea ce este cheltuit în detaliu. Multiple abuzuri de autoritate, discriminare, extorcare, insultă şi coerciţie împotriva primarului au fost oprite din cauza contactelor excelente cu poliţia locală.

Sursa Facebook Bernhard Rolf

Chiar şi prefectul din Constanţa nu reuşeşte complet, pentru că ar fi trebuit să ştie problemele, dar nu se întâmplă nimic, cu excepţia promisiunilor goale ale reprezentantului Guvernului în teritoriu.

Singura mea şansă este să conştientizăm publicul şi să luăm măsuri împotriva primarului pentru a exercita o presiune care se va schimba în viitorul îndepărtat al comunei noastre. Merită să risc totul, pentru că fac parte din această comună“

„Lupta trece de frontierele comunei“

„Lupta mea singulară 'Fără Penali în comuna Rasova' a devenit între timp mai mare, trecând de frontierele comunei.

Mi-a arătat că există încă oameni care îmi apreciază iniţiativa, chiar dacă este condusă de un german. Ştiu despre reputaţia noastră, a germanilor, care nu este cea mai bună în trecut şi nici chiar acum, deoarece mulţi oameni din Europa condamnă supremaţia manifestată în unele domenii.

Eu sunt unul dintre ei pentru că eu cred că nu ar trebui să existe diferenţe în Europa şi că fiecare persoană ar trebui să trăiască în demnitate. Deci, care judecă poporul numai pentru el în conformitate cu naţionalitatea sa, ar trebui să încerce să se concentreze asupra oamenilor care sunt diferiţi de mulţime“.

„Trebuie să se termine“

„Principalul dezavantaj este că ar trebui să existe reprezentanţi aleşi de oameni în fruntea ţărilor care acţionează pentru binele nostru comun, dar nu există.

Profitul propriu şi menţinerea puterii sunt mai importante pentru ei.

Ei sunt plătiţi de noi. Ei abuzează de puterea lor de a interpreta legi, astfel încât să nu fie împiedicaţi în îmbogăţirea lor de sine.

Ei acţionează ca binefăcători şi dacă vă uitaţi atent, ei au încasat zeci de mii de active.

Trebuie să se termine.“

