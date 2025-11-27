Ilie Bolojan, despre ofițerul de presă al Guvernului care împingea jurnaliștii: „N-am văzut ce s-a întâmplat, pentru că i-aș fi atras atenția”

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat joi seara, într-un interviu acordat Digi24, că regretă incidentul care a avut loc miercuri, când jurnaliștii au fost bruscați de ofițerul de presă al Guvernului.

„Este un incident regretabil, chiar îmi pare rău despre situație. Eu nu am încurajat agresivitatea verbală sau fizică față de cineva, nici față de jurnaliști. Eu n-am încercat niciodată să fug de jurnaliști. Nu am cerut niciunui angajat să facă altceva decât ce e în fișa postului. N-am văzut ce s-a întâmplat, pentru că i-aș fi atras atenția, să-i spun să-i lase pe jurnaliști în pace. (...). Să ne asigurăm că nu se mai întâmplă pe viitor”, a explicat premierul.

Bolojan a adăugat că nu agrează declarațiile improvizate în situații haotice: „Nu îmi place să fac declarații din mers, în timp ce fug jurnaliștii după tine. Unii oameni, premieri, au răspuns în modul ăsta, de a face declarații improvizate, eu am considerat că nu este o manieră în regulă, ea generează o senzație de dezordine totală. (...). Am un respect pentru presă, pentru comunicare, dar forma asta haotică și dezordonată nu face decât să creeze această senzație de dezordine totală. (...). Am un respect pentru presă, pentru comunicare, dar forma asta haotică și dezordonată nu face decât să creeze această senzație.”

Anterior declarațiilor premierului, Guvernul a anunțat că a înființat o comisie care să cerceteze comportamentul ofițerului de presă implicat în incidentul de pe holurile Parlamentului României.