Magistratul care a emis mandate de aducere pentru copii mici aspiră la şefia unei judecătorii. „Sunt corect, cinstit şi onest”

Judecătorul Bogdan Alexandru Arhip s-a făcut cunoscut în anul 2016 când judeca dosarul „Grădiniţa groazei” (Judecătoria Constanţa) în care mai mulţi copii au fost bătuţi de educatoare şi îngrijitoare. El a emis mandate de aducere la audieri pentru copii cu vârsta între 6-8 ani, deşi părinţii au arătat că cei mici vor retrăi traumele fiind în aceeaşi sală cu educatoarele care i-au abuzat.

Deoarece jandarmii nu au adus copiii, judecătorul a amendat Jandarmeria cu 2.000 de lei, iar pe părinţii copiilor chemaţi la audieri cu câte 500 de lei.

Inspecţia Judiciară s-a autosesizat, iar în anul 2017, la finalizarea cercetărilor, judecătorul Arhip a fost sancţionat cu suspendarea din funcţie timp de 3 luni pentru „atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, celălalt personal al instanţei sau al parchetului în care funcţionează, inspectori judiciari, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili ori reprezentanţii altor instituţii“.

În cadrul uneia dintre şedinţele acestui proces, judecătorul Bogdan Alexandru Arhip a avut mai multe ieşiri la adresa avocaţilor, martorilor şi părinţilor copiilor, considerate neadecvate de Inspecţia Judiciară şi CSM. „Amuzamentul îl apreciază doar instanţa. Dumneavoastră sunteţi obligaţi să respectaţi solemnitatea şedinţei de judecată”, ar fi spus judecătorul atunci când i s-a atras atenţia că râde în timp ce se relatau traumele suferite de copii. Dosarul a fost judecat în cele din urmă de o altă instanţă, Bogdan Arhip fiind recuzat.

Candidează pentru şefia Judecătoriei Galaţi

În anul 2018, judecătorul s-a transferat la Judecătoria Galaţi – secţia penală , iar acum candidează pentru funcţia de preşedinte al acestei instanţe, concursul, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, desfăşurându-se în perioada noiembrie–decembrie. Conform statutului magistraţilor, aceştia pot candida pentru funcţii de conducere dacă au trecut 3 ani de la suspendare.

Nici la Galaţi, magistratul nu a fost ferit de verificările Inspecţiei judiciare. Anul trecut au fost două sesizări cu privire la activitatea sa. În prima sesizare făcută la Inspecţia Judiciară (IJ), magistratul era acuzat că nu a respectat o serie de decizii cu caracter administrativ luate la nivelul Curţii de Apel Galaţi privind prevenirea răspândirii COVID-19, prin care judecătorii trebuiau să judece doar cazurile urgente. Într-o şedinţă din martie 2020 el a judecat şi alte cauze neincluse pe lista celor urgente, fapt ce i-a atras sesizarea la IJ. În final, concluziile verificărilor au arătat că nu poate fi acuzat de abateri disciplinare, iar dosarul a fost clasat.

O altă sesizare a IJ a fost făcută tot în 2020 de avocatul unui inculpat faţă de care judecătorul Arhip a luat măsura arestului preventiv, înlocuind astfel măsura controlului judiciar pe care inculpatul a încălcat-o. Avocatul a reclamat faptul că judecătorul a apreciat că în cauză calea de atac nu este suspensivă de executare, iar clientul său a fost arestat în mod nelegal. Apărătorul menţionează faptul că Tribunalul Galaţi a anulat mandatul emis de judecătorul Bogdan Arhip şi a emis, ulterior un alt mandat de arestare. Şi în acest caz, Inspecţia Judiciară a respins plângerea.

„Am fost şi sunt corect, cinstit şi onest”

Recent, mass-media semnalau că o sentinţă dată de el, în cazul unei contabile acuzate de delapidare, a fost anulată de Curtea de Apel deoarece „se observă că expunerea din hotărârea fondului reprezintă o copie fidelă a rechizitoriului, sens în care se poate constata că are un număr egal de pagini. Instanţa de fond nu a analizat, din punct de vedere juridic, nicio probă administrată în cursul procesului penal”.

Judecătorul Bogdan Alexandru Arhip spune că, în acest caz, în care i se impută copierea rechizitoriului, este o chestiune care necesită dezbateri lungi şi explicaţii detaliate. „Este adevărat că în multe cazuri situaţia de fapt corespunde cu cea din rechizitoriu (actul de sesizare), dar aceasta nu înseamnă că se copiază o împrejurare reţinută de către procuror, ci în urma probelor administrate se constată că nu poate fi reţinută o altă situaţie de fapt, întrucât cea adusă la cunoştinţa instanţei este cea care reflectă adevărul şi este susţinută de probe”, spune magistratul.

În legătură cu candidatura sa pentru funcţia de preşedinte al Judecătoriei Galaţi, Bogdan Alexandru Arhip spune că este un magistrat bine pregătit profesional.

„Nu am fost corupt, nu sunt corupt, nu am corupt şi nu corup pe nimeni, material sau moral ci, am fost şi sunt corect, cinstit şi onest. Corect în pronunţarea hotărârilor conform legii, cinstit în exercitarea profesiei, atât în interiorul acesteia cât şi în exteriorul ei, şi onest în relaţiile cu colegii şi persoanele cu care intru în contact. De aceea am conştiinţa împăcată şi dorm liniştit”, concluzionează magistratul.

